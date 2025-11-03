凍齡男神素顏近照老態畢現判若兩人　網民嘆歲月無情：滿臉老人斑

現年63歲的關禮傑，入行多年拍過不少膾炙人口的劇集，除了演技受肯定外，其俊朗外表也深入民心，年輕時是不少女生的男神，即使現在年過60，但魅力依然不減，越老越有型，經常獲網民大讚保養得好，像「食咗防腐劑」一樣，樣貌十年如一日；而關禮傑對自己的身材管理也很嚴格，除了時常運動keep fit外，也是香港明星足球隊隊員，經常練波保持最佳狀態。不過一向被封為「凍齡男神」關禮傑，近日被捕獲時，竟老態畢現，嚇網民一跳。

關禮傑是出名凍齡男神。（微博照片）

關禮傑以往演過不少經典角色，高顏值令觀眾留下深刻印象。（小紅書）

關禮傑早前同女兒關楓馨一同出席活動時，被問可會父女檔合作一部戲，他意外地婉拒︰「睇時機啦，隨緣隨緣，搵我個女得喇。我同太太辛苦咁多年，個女又出身，要同佢多啲二人世界。」（陳順禎 攝）

關禮傑近日隨香港明星足球隊到無錫作賽，在內地人氣極高的他，於下榻酒店被大批影迷包圍要求簽名及合照。關禮傑一貫友善，親民地滿足粉絲要求，場面墟冚。然而，有網民將焦點放在關禮傑的素顏樣貌上。在網民的「零濾鏡」拍攝下，關禮傑的真實狀態曝光，與平時的凍齡形象大相徑庭。照片中可見他膚色暗啞，面部肌肉明顯下垂，更驚現深眼袋和勁爆魚尾紋，狀態令人震驚。不少網民看後不禁慨嘆「歲月無情」、「滿臉老人斑」，直指男神都老了。

關禮傑近日隨香港明星足球隊到無錫作賽。（小紅書截圖）

關禮傑近日隨香港明星足球隊到無錫作賽。（小紅書截圖）

關禮傑在網民鏡頭下，老態畢現。（小紅書截圖）

雖然關禮傑向來公認靚仔，但甚少緋聞，他於1990年與任職航空公司的女友梁安娜結婚，並在加拿大舉行婚禮，兩人婚後育有大女關楓馨和細女關楓盈，一家四口美滿幸福，是一名好老公、好爸爸。據知關禮傑在香港有兩個物業，加起來價值2000多萬，全都是寫在老婆名下。另外關禮傑目前所開的百萬座駕寫的也是老婆的名字，基本上是把自己的賺的錢都交給了老婆保管，絕對是圈中模範。

關禮傑早前回加拿大為媽咪慶生，全家都高顏值。（IG@annabananakwan）

關禮傑同兩個囡囡關楓馨（Fabienne）以及關楓盈（Franziska）感情要好。（IG@tiffanyfabi）