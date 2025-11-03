新聞女王2｜郭柏妍「壓軸入場」搶鏡？　陳曉華以下犯上佘詩曼

無綫（TVB）劇集《新聞女王2》日前（02/11）舉行記者會，一眾演員佘詩曼、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩、蔣祖曼及何廣沛等都有出席。台上大合照時，總監製鍾澍佳開名標記郭柏妍上台影合照，令人以為她遲大到。而郭柏妍又因為場面尷尬，而害羞得面紅耳赤。



郭柏妍「壓軸入場」？原來係喺機場趕到現場。（葉志明 攝）

郭柏妍表現得好尷尬。（葉志明 攝）

其實，本身的出席名單中並沒有郭柏妍的名字。陳曉華和郭柏妍接受《香港01》訪問時，郭柏妍就解釋，原先自己正在機場拍攝《飛常日誌II》，本來並沒有預期自己能趕及《新聞女王2》記者會，但後來劇組「放人」才決定盡量趕到現場。陳曉華也幫手解釋，由香港東邊的機場趕到西邊的將軍澳電視城，也實屬不易。

《新聞女王2》演員合照。（葉志明 攝）

《新聞女王2》演員加埋幕後合照就有郭柏妍。（葉志明 攝）

陳曉華透露，今次在《新聞女王2》有角色上的改變，上輯被炒魷魚，今輯就會以復仇姿態回歸，經營自媒體並追擊「Man姐」佘詩曼。「第一次我跪低乞求Man姐畀返個職位我，但係佢冇，所以第二輯我就返嚟，因為佢做錯嘢，所以我覺得佢應該跪低道歉，好似我以前咁。我嘅平台主要係追擊Man姐，但我唔係針對佢㗎，真係有做錯嘢先播出嚟。」

陳曉華會以反派回歸《新聞女王2》。（葉志明 攝）

講到劇情，佘詩曼大爆陳曉華「以下犯上」，為她改花名叫「Mean姐」。陳曉華接受訪問時坦言演出有關劇情時感到有壓力：「因為要講佢啲衰嘢，但係講講吓又覺得，原來又幾容易，講出嚟又唔使負責任。其實呢個都係講出咗自媒體嘅生態。」

譚俊彥、佘詩曼。（葉志明 攝）

郭柏妍表示，今輯角色會與何廣沛一齊坐檯做主播，吸收了一些「使橫手」方法後應用在自己身上。陳曉華問是哪一方面，郭柏妍：「即係好似上一輯有人解開粒鈕咁樣。」記者問：「即係好似今日咁樣？」郭柏妍：「係啦。」

郭柏妍。（葉志明 攝）

陳曉華、郭柏妍。（葉志明 攝）

同為港姐出身的陳曉華和郭柏妍，在近年在戲劇方面較其他人成功。陳曉華就表示，無論是否港姐出身，也應在演技上下更多苦功。「好多時大家覺得港姐會⋯⋯」郭柏妍：「有個光環。」陳曉華：「係囉，但係做演員要好努力，即係做一個合格嘅演員有好多嘢要學。」她們均表示，能夠與眾多前輩合作，對演技上的進步相當有裨益。陳曉華：「能夠進步真係因為前輩。」郭柏妍：「喺佢哋身邊學嘢真係好難得，同埋真係keep住努力，大家先會覺得你好。」

陳曉華、郭柏妍。（葉志明 攝）

郭柏妍大騷美腿。（葉志明 攝）