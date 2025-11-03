聲秀｜陳懿德被網民勁踩主持功力未到家　連番出錯季軍都讀錯名

TVB歌唱比賽《聲秀》昨日（2日）舉行決賽，8強選手甄敏芳、馮熙燮、柯雨霏、穎喬、蕭凱恩、胡子貝、周智敏及林潔心經過激烈競逐後，由馮熙燮奪得冠軍寶座。柯雨霏屈居亞軍，胡子貝則奪得季軍兼「觀眾熱選聲秀大獎」。雖然比賽已經圓滿結束，但是比賽途中卻有不少爭議，由主持表現到參賽及評判方面，都有不同的意見。

先是主持方面，主持陳懿德的表現力有不逮，主持功力未到家，未能完全駕馭今次的決賽場面。陳懿德在穎喬表演後說下一位歌手出場時有「甩轆」的情況。雖然陳懿德很快就已經調整過來，但仍然被人發現，除了穎喬外，在宣布季軍時也讀錯人名為穎喬，場面極為尷尬。

陳懿德雖然主持方面表現未如理想，但她的造型卻是全場的亮點，她穿上deep v晚裝現身，既性感又大膽。陳懿德的晚裝瞬間成為了大家的焦點，更一度搶去參賽者的風頭，晚裝設計大膽，又可以把她的身材曲線盡現。不少網民都大讚她的造型華麗奪目，更覺得是視覺的享受，最令人印象深刻。

有網民在社交平台發文細說陳懿德昨日決賽的表現：「決賽個主持講錯左好多野，季軍都可以講錯人，另外感覺流程唔熟，聽佢講野成日都驚佢會食鑼絲。Ryan首小心地滑驚艷到我，但七百年後忘記歌詞有啲可惜。柯雨霏兩首歌都係泳兒嘅歌，究竟係邊個嘅意思，Taxi 啲高音都上唔到竟然有87分。睇到布子好似好sad，其實都明，真係好唔抵。原本有機會企到上去唱歌，其他無印象 。」主要都是指陳懿德的主持功力未到家。