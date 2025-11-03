郭珮文成年冇工開靠食老本　考慮「敲門」向監製自薦：未有呢個膽

郭珮文昨日（2日）出席全運會活動時接受《香港01》訪問，罕有地透露自己陷入事業低谷，坦言「成年近乎零收入」。雖然郭珮文一入行已經獲得拍劇的機會，可惜拍完《法證先鋒6》及《新聞女王2》後就幾乎零工作，這段期間，郭珮文主要依賴積蓄及家人支持過活。

郭珮文昨日（2日）出席全運會活動。

郭珮文在言談間流露出一絲無奈，被問到近況時，她坦言：「最近公司就唔係話特別多機會嘅，我今年年頭係拍咗《新聞女王2》。」除了《新聞女王2》外，她亦點頭承認：「最近就冇乜話有特別其他嘅Show。」面對突如其來嘅「空窗期」，郭珮文透露自己只能「增值下自己」，例如學運動同唱歌。當被問及點樣維持生計時，佢直言不諱：「咁就有一部分係自己嘅積蓄，有一部分但屋企 Support。」佢表示自己非常幸運，住宿方面唔需要擔心，但日常使費就要靠自己「食老本」。沒工作自然沒有收入，郭珮文坦承呢種情況令佢感到壓力：「係會有少少焦慮嘅，因為冇收入嘛。」



面對困境，郭珮文坦言自己最想嘅依然係拍劇：「有咩都想嘗試嘅，但暫時嚟講自己最鍾意嘅就係拍劇。」但佢亦理解現時市況：「我都知最近都唔係話好多劇開緊，都好多人，我暫時嚟講就係比較佛系啲等候。」被問到會否選擇去「敲門」向監製自薦，佢就顯得有啲猶豫：「都會有呢個想法嘅，但係暫時未做到。」至於為何不敢踏出第一步，她坦白說：「可能未有呢個膽！因為我覺得如果佢哋暫時未用我，可能覺得個角色唔啱我，所以我就冇特別去爭取。」



不過郭珮文似乎意識到「佛系」並非長遠之計，她馬上補充說：「我可能都要開始咁樣做，如果唔係嘅話，太耐咁樣就唔係咁好啦。」她表示會開始向公司積極反映，希望爭取更多機會。雖然收入歸零，但郭珮文的開支似乎未有大幅減少。她被問到每月使費大概多少時，她笑言高達：「五位數。」一個月的使費過萬，全靠積蓄頂著，郭珮文指今年運氣麻麻，工作不多。



郭珮文解釋自己使費高昂的主要原因是用在飲食上：「因為我不嬲都好鍾意食嘢，所以我將好大部分嘅消費都係放喺食嘢方面。（食嘢都食到五位數？）基本上都係食嘢。」看來郭珮文對飲食都很有要求。