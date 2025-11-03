TVB力捧窮小生首做男一連環遇黑仔事件　網民震驚劇組安排極差

現年31歲的林正峰近年獲無綫力捧，獲演出《新聞女王》、《逆天奇案2、《美麗戰場》等劇集，加上努力拍片放到小紅書，在內地吸納不少粉絲。林正峰早前透露到橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》及拍攝電影《保鏢》，升呢做男主角。不過在林正峰分享的新視頻中，竟然出師不利連環遇上黑仔事件，有不少網民都震驚劇組的安排很差。

林正峰近年備受力捧。（IG圖片）

早前有機會拍內地劇。（IG圖片）

林正峰日前在小紅書分享了到內地工作遇上黑仔事件的片段，更留言表示：「22小時跑4城巿：倒莓（霉）香港藝人趕通告的一天，嗚…可憐的我」。片中他透露清晨起床為拍攝準備將金髮染黑，出門口時發現座駕車胎漏氣，經過自行急救後成功捱到去車行補胎，可惜到達髮型屋時仍遲到。其後他立即趕回家執拾行李及急忙化妝整頭，再出發到深圳出席中午的活動。

林正峰努力拍片放到小紅書，在內地吸納不少粉絲。（小紅書）

林正峰拍片紀錄自己22小時要跑4個城巿工作。（小紅書）

林正峰完成活動後立即趕去深圳機場飛往北京，晚上11時抵達當地後一臉倦容。之後要從機場再坐兩小時車程去河北：「我剛打車，我嚇到了，要600多塊人民幣。」凌晨兩點多到達河北下榻賓館後，發現門口竟然被鎖上鎖鏈，前台職員已睡覺。林正峰更悲慘表示：「怎麼進去呀？救命啊，好冷啊！沒有人接我們嗎？」最終成功入住賓館後，洗澡竟然沒有熱水：「為甚麼我一直在流鼻涕，上來之後我發現它的水是很涼的，我想要打電話下去，然後我發現這裡是沒有電話打下去，基本上他們前台人都在睡覺，所以我真的求助無門，我就放棄了。」最後更自我安慰房間有暖氣。

林正峰日前在小紅書分享了到內地工作遇上黑仔事件。（小紅書）

去到賓館門口竟然被鎖。（小紅書）

沖涼冇熱水。（小紅書）

有大批網民及粉絲看到片段後，都戥林正峰可憐：「好可憐啊那麼晚，還要沒熱水」、「6點半起，4點鐘睡太牛了」、「這劇組飯店這麼差的嗎」、「沖凍水涼嗎？辛苦了」、「覺得你真的好努力好正面，每次工作很累的時候看到你視頻都覺得好不可思議，你一天總像個超人，完成好多好多的事，真的太勵志和雞湯！拍戲加油！」、「要注意保暖！」