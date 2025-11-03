王君馨「世界末日論」9月23日審判已過 ：耶穌佢話會隨時返嚟

王君馨早前在網上發表的「世界末日論」引起了廣泛迴響。她以基督教信仰為根基，嚴肅表達對人工智能（AI）發展帶來末日危機的看法，稱AI是「世界末日的元兇」，並預言人類所處時代已接近末世。

她指出，隨著AI技術快速進步，人類可能正自掘墳墓，無法分辨真與假，甚至可能被AI所控制。她亦引用聖經啟示錄和末日審判觀念，強調耶穌再臨及審判日即將來臨，並特別提到今年9月23、24日有網上傳言為審判日，惹起全城關注。

王君馨早前在網上發表的「世界未日論」引起了廣泛迴響。（葉志明攝）

今日（3/11）王君馨現身觀塘出席藝人之家40周年《普世歡騰星光夜》音樂發佈會，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我都係咁啱聽到網上傳呢個9月23、24日，咁我唔知邊日，又唔知係邊度嚟。而我個心入面喺度諗，耶穌佢話會隨時返嚟，變咗我喺嗰個月份入面，我好積極同好愛我嘅人傳福音，希望佢哋得到救恩呢個禮物。」

王君馨指「耶穌佢話會隨時返嚟」。（葉志明攝）

王君馨又指自己並不抗拒AI，希望提醒世人要善用AI，否則將會帶來後果：「因為AI覺得我哋想聽乜，佢就會講乜，呢個唔係咁健康嘅嘢，因為人會同你講真話。始終會有啲AI同你講嘅嘢未必係啱，咁所以係咪要諗下未夠18歲唔可以用AI呢。因為之前係發生過有個小朋友遇到問題，去問AI，最終發生自殺悲劇，所以做父母嘅必須要好小心，小朋友點樣去用AI呢樣嘢。」