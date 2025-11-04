富貴型佬堅持晨跑毅力令人佩服　不老外表加弗爆身形被封凍齡男神

現年62歲的張兆輝，入行多年拍過不少膾炙人口的劇集及電影，至今仍活躍影視圈，如近排人氣劇《絕命法官》和《一笑隨歌》也見到其身影。張兆輝不僅演技出眾，更是圈中的「隱形富豪」，多年來投資有道，物業遍佈香港、北京及英國等地，加上與太太經營美容院生意，早已坐擁逾億身家。事業有成之餘，張兆輝亦是圈中典範的「愛妻號」及好爸爸，對家庭愛護有加。

現年62歲的張兆輝被指是圈中的「隱形富豪」。（微博圖片）

張兆輝與太太郭碧妍育有一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy）。（微博@張兆輝）

而除了有事業、有家庭外，張兆輝非常著重健康人生，多年來一直保持著Fit爆身形，被外界封為「凍齡男神」。這全賴他高度自律的生活，運動更是從不缺少。他本身是香港明星足球隊的守門員，平時亦熱愛跑步和健身，絕不偷懶。

最近影帝張家輝主演的新劇《絕命法官》，張兆輝也有份參與，劇中還遭謝天華糟質。（微博圖片）

張兆輝在《一笑隨歌》飾演「庄相」一角。（微博圖片）

除了拍戲外，張兆輝也是香港明星足球隊的龍門。（小紅書截圖）

近日，張兆輝在社交平台小紅書上分享了一段晨跑影片，其健康自律的生活方式及驚人毅力，引來大批網民佩服。他寫道：「從天黑晨跑到天光起，你們經歷過嗎？」並與網民互動：「能看出我在哪裡跑步嗎？」

張兆輝近日拍片分享跑步日記。（小紅書）

天未光就出動。（小紅書）

邊跑邊拍片都面不改容。（小紅書）

影片中，張兆輝戴著cap帽，身穿風褸和運動褲，在清晨的街道上開始跑步。他邊跑邊對鏡頭說：「大家唔好以為我夜跑，其實我而家係晨跑，早上7點鐘，天都仲未光，大家估下我喺邊度跑？」張兆輝從天還未亮一直跑到天色全光，全程面不改容，顯示出極佳的體能。他更沿途拍下優美的風景，狀態絕佳。

天黑跑到天亮。（小紅書）

張兆輝狀態極佳。（小紅書）

毅力驚人！（小紅書）

網民憑藉影片中的背景，尤其那滿地楓葉，一眼就認出他身在加拿大，紛紛大讚他「去到邊跑到邊」的驚人毅力。網民留言表示：「輝哥超自律的」、「咁跑法都面不改容」、「體力真好」。更有不少人表示要向他學習：「良好的生活習慣，純淨的年輕心態，向輝哥學習」，並大讚他「到了這個年齡還那麼帥」。

網民憑藉影片中的背景，尤其那滿地楓葉，一眼就認出他身在加拿大。（小紅書）

張兆輝揸寶馬百萬開篷跑車北上。（網上截圖）