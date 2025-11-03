28歲新星被爆偷食形象插水　萬聖節孖日籍新歡攬腰高調放閃

現年28歲的《全民造星V》亞軍黃家灝（KC）被指背住拍拖6年的女友楊安妮（WinWin）偷食日籍女生Kinari，令形象插水。不過，KC似乎懶理外界指責，今年8月生日在IG限時動態轉載多位好友祝賀他生日的動態，其中一則見到他與Trista舉止親暱，對方更寫上︰「birthday boy,grateful to have u in my life」更附上一個代表無限的符號，但相片一日已消失。

WinWin同KC先後參加《造星》，當時一對小情侶互相支持對方。（資料圖片）

KC同WinWin拍拖6年，去年傳KC「偷食」後分手。（IG圖片）

KC同WinWin拍拖6年，去年傳KC「偷食」後分手。（IG圖片）

日前萬聖節，KC正式認愛，在IG貼出與Kinari扮鬼扮馬相片高調放閃。見Kinari穿上閃綠配金束腰帶迷你裙，大騷事業線及美腿，戴上小皇冠扮演童話故事《青蛙王子》中的Princess Tiana。而KC就簡單穿上杏色西褲配白恤衫及紅呔，單腳抱實女友Kinari，開懷大笑，寫道：「european halloween!🇩🇰🌷」，好友吳啟洋亦有讚好。

KC高調攬日籍女生Kinari。（IG@tristachann 和 kc.kano）

二人攬到實，好sweet。（IG@tristachann 和 kc.kano）

日籍女生Kinari樣子甜美。（IG@tristachann 和 kc.kano）

早前KC生日，在IG Story晒恩愛，但只是一日限定。（IG@kc.kano）

黃家灝（KC）是香港舞蹈員及排舞師，2023年贏得ViuTV選秀節目《全民造星V》亞軍，曾獲力捧與Tsoul組期間限定跳舞組合。不過其私生活混亂，KC與《造星IV》的楊安妮（WinWin）未入行前已經拍拖，並發展至同居關係，但去年10月，KC被踢爆與一女子同遊日本斷正，其後WinWin承認已分手。WinWin在「機動電視台」的節目《超杰出聊天室》上，不點名爆前男友「惡行」，提到曾三人行一起吃飯，之後男友不肯承認自己「出軌」，更指與WinWin有問題才導致分手，WinWin指他當時說：「係我哋之間有問題所以先分手，你唔好賴落我同個女仔度啦！」除此之外，有一句說話令WinWin都很深刻：「個女仔帶到畀我嘅開心，係你帶唔到！」此話一出就令兩主持超酸及阿杰嘩然。WinWin繼續指前男友對她的指責竟然是：「我哋已經冇以前細個一齊時咁好玩，佢話你個人愈來愈認真，個女仔好支持佢任何嘢。」男方一直覺得自己沒有做錯，更理直氣壯要求與她做回朋友。

WinWin、KC與友人組成「YAKINIKU」舞團，不時一齊拍MV、出國比賽。（IG圖片）

KC、WinWin同Kinari曾一齊在日本街頭拍片跳舞。

WinWin講到當時三人一起吃飯的經過。(節目截圖)