TVB御用奸角被捕獲拋霸氣金句曝光私下人品　曾被古天樂打到面腫

現年62歲、有「音樂情人」之稱的鄭子誠，演藝生涯中塑造了無數深入民心的經典奸角，但他現實中卻是公認的「絕世好男人」，對太太劉倩怡一往情深，私底下的他對人更是友善又玩得，近日，就有網民的偶遇經歷印證了這一點。

日前，有網民分享了一段在深圳偶遇鄭子誠的影片，並配上文字「有錢真係大曬嘎」。不過大家不要誤會，鄭子誠不是用錢砸人，只是滿足網民的「童年回憶」。影片中，鄭子誠戴著招牌的黑色圓框眼鏡，梳著All Back髮型，顯得非常型格。面對影迷索取合照，他均有求必應，態度親切。

期間，有影迷大膽要求，希望鄭子誠能親自重演其在TVB劇集《讀心神探》中的經典對白：「有錢真係大曬嘎」。鄭子誠立即滿足對方要求，並配上那難分正邪的招牌笑容，戲味十足，讓該影迷開心不已。網民紛紛留言，有人笑指：「少咗句Sorry」；許多人則大讚鄭子誠：「靚聲王」、「他把聲真係好正」、「我覺得佢真係好敬業。佢好似一次好人都無演過咁。但都係繼續拍」、「佢真人very nice！同所有角色反差巨大」；此外 ，也有網民覺得鄭子誠近年面相變得慈祥：「年紀大了面相變慈祥了，現在可以演好人了」、「人真是相由心生，年輕時長得不像個好人，現在越老越慈祥。」

鄭子誠由95年開始多演奸人，最經典角色一定是《真情》入面的子浩和《烈火雄心》的Marco，當年未受過演戲訓練就被邀拍劇，他唯有靠多看來「偷師」他說：「如果電視劇我鍾意一定是《新紮師兄》入面任達華飾演的韓彬，那種表面是好人實則奸到出汁，演得淋漓盡致，電影我會選《空軍一號》入面的Gary Oldman，還有《義膽雄心》入面的Robert De Niro 這三個是我喜愛的奸角。」

談及最難忘的拍攝經歷，鄭子誠提到了《烈火雄心》。他憶述：「記得同古仔有很多動作場面，有場戲說他來公司找我，一見面他就出拳，拍攝前已計算了位置，但到正式就大家都踏前了一步，結果我左邊臉中了他一拳，即時腫起來，我當然繼續演，還以為很迫真，但結果導演說要再拍過，因為太真實，不夠戲劇化，哈哈。」打鬥戲是皮外傷，鄭子誠覺得不是太難應付，這位完美奸人反而最怕拍迷姦戲，「不要以為男演員容易處理，其實很大心理壓力，做得少不到位，做多了變鹹豬手，好彩當時我的拍檔是梁琤，她給了我很大信心，令我很放心去演，還教我應該怎去演繹，我要很感激她。」

