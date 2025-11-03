黃明志謝侑芯案｜性感網紅靠「露」上位　5年吸60萬粉絲生財有道

有台灣「護理系女神」的謝侑芯被發現在馬來西亞一間酒店房間中身亡。同時爆出有「音樂鬼才」之稱的大馬歌手黃明志也涉案其中。有關新聞指出，謝侑芯被發現全裸倒斃在房間浴缸中，而由黃明志發現並報案。同時，黃明志離開現場時，被發現身上有9粒不明藍色藥丸，及後有指黃明志與謝侑芯曾在房間內相處洽談工作，之後又傳出黃明志藥檢有陽性反應。消息震驚各界。



涉案的黃明志，大家固然熟悉，但對於年僅31歲的死者謝侑芯，大家又知道多少？

謝侑芯。（IG@irisirisss5200）

終年31歲的謝侑芯，約於2019年開始走紅。當年，她於穿着細肩帶低胸背心去釣蝦場，其後照片被路人拍下並傳上Facebook，因而一夜爆紅。同年5月，她再穿着低胸背心登上《國光幫幫忙》示範CPR急救動作，因養眼畫面而再度成為網民討論焦點。其後，又因她畢業於大學護理系，曾任一段短時間的護理師，所以又被傳媒冠以「護理系女神」的稱號。

謝侑芯穿着低胸背心登上《國光幫幫忙》示範CPR急救動作，因養眼畫面而再度成為網民討論焦點。（截圖）

謝侑芯畢業於大學護理系，曾任一段短時間的護理師。（網上圖片）

籍由「意外爆紅」事件，謝侑芯更專注於幕前發展，2020年1月更順勢推出個人寫真集《天使芯》，1,500本寫真亦迅速售罄，可見吸金能力十分強勁。謝侑芯的風格，明顯地是以性感為主，2020年，她曾在上身全裸照片中使用口罩遮胸，配文調侃疫情下的口罩短缺，雖惹來不少網民抨擊，指她浪費口罩資源，但仍能為她引來網民注意。同年8月，她又推出個人寫真集《二次元女友》，發布多張上空或近乎全裸的照片，也令她成為Google熱搜人物。這些事件讓她在2020年成為網路熱門人物，相關關鍵字如「謝侑芯奶」、「謝侑芯寫真」頻上熱搜。

值得一提的是，網紅謝侑芯與黃明志其實早在2020年就經已認識。當年她就曾在黃秋生與黃明志的MV《中國痛》中出現。MV中她穿着擔任火辣女主角，穿著紅色旗袍等傳統中國風服裝，參與多場戲份。

謝侑芯曾在黃秋生與黃明志的MV《中國痛》中出現。MV中她穿着擔任火辣女主角，穿著紅色旗袍等傳統中國風服裝，參與多場戲份。（截圖）

謝侑芯曾在黃秋生與黃明志的MV《中國痛》中出現。MV中她穿着擔任火辣女主角，穿著紅色旗袍等傳統中國風服裝，參與多場戲份。（截圖）

2022年，謝侑芯宣布進軍OnlyFans平台，一個主打藝人與粉絲付費互動的平台，而不少藝人、網紅也透露此平台發布私密、大膽、18禁的照片、短片。從此，謝侑芯透過個人社交平台游走於「踩界」的內容創作，再以OF將流量變現。

2023年，她亦曾因在IKEA店內穿着清涼的照片，而引發網友熱議和媒體報導。2024年，她繼續活躍於社交媒體，分享健身進度、海外旅行（如瑞士）和性感照片和短片等，同時也經常發布一些主題作品的花絮圖。多年經營之下，謝侑芯已由寂寂無名的女生，變成了社交平台上有超過50萬粉絲的網紅。

亦有一些報道，偏向講述她的堅毅性格，例如就曾有報道透露她的右手無名指少了一截的真相，原來是因為她小時候曾幫忙父親的鐵工廠工作，因使用油壓機時不慎導致意外。

