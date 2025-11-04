2025香港演藝圈超過10個知名綠葉離世　全部以前見慣見熟

踏入2025年最後兩個月，今年香港演藝圈非常沉重，痛失超過10位經典綠葉，8、90年代睇開電視的觀眾，相信對他們十分不捨。

40年代經典粵語片笑匠、年稱「俞明叔」的俞明於2月4日離世，享年100歲。俞明叔的女兒在社交平台發文寫道：「年初七早上，爸爸睡夢中安詳離世，永遠懷念」。

俞明叔的笑匠形象深入民心。（網上圖片）

俞明的女兒發文公告父親離世消息。

夏春秋3月份傳出離世消息，享年93歲。原名吳錦泉的夏春秋，暱稱「冬叔」、「財神」、「六合彩之父」，他的女兒吳君如在社交平台悲痛宣布父親離世消息，寫道：「我最愛嘅老豆走咗喇」，並附上一張父親年輕時的舊照悼念。

吳君如透露最愛的爸爸冬叔離世消息。（Facebook圖片）

電視界資深前輩谷峰今年4月逝世，享壽94歲。谷峰早年在北京學戲，1965年加入邵氏電影公司，參與過百部影視作品，憑藉精湛演技和鮮明的性格演員形象聞名。他主演的經典電影包括《新獨臂刀》、《保鏢》、《雙俠》及《清宮大刺殺》等，展現了深厚的表演功力。

老戲骨谷峰。（網上截圖）

演員方剛（原名︰梁芳綱）先生於5月30日清晨與世長辭，享年78歲。方剛曾改名為梁舜年，藝名方剛、亦有稱方良剛，是前香港無綫電視及亞洲電視藝員。曾參演劇集《人在邊緣》、《勝者為王》等劇集，特別在《人在邊緣》鄭細鳳一角，無惡不作，態度無賴，形象深人民心，隨後便一直飾演反派角色，被稱爲「御用奸人」。

方剛在電視劇《人在邊緣》中飾演鄭細鳳，無惡不作，兇狠的表情，令人心寒的笑聲，令觀眾留下深刻印象。（《人在邊緣》影片截圖）

方剛曾被亞視高薪挖角，盛傳當年酬金高達100萬，在亞視便拍下另一部代表作《勝者為王》。（方剛@微博）

TVB資深演員周驄於7月傳出因肺炎離世享壽92歲。周驄參與首部電影《碎琴樓》就擔任男主角。60年代已是光藝影片公司力捧小生，出演眾多膾炙人口作品，包括《苦命女兒》、《龍鳳劍》、《癡情兒女》等，加上他身形高大、外形儒雅，演技自然流暢，深受觀眾喜愛。

周驄有TVB御用爺爺之稱。（影片截圖）

今年7月4日傳來資深藝人雪妮離世消息，享年78歲，其丈夫唐佳(原名黃唐)亦於6月23日離世，享年88歲。兩人先後離世僅不夠2星期令人痛心。

唐佳跟太太雪妮是圈中模範夫妻，近年因太太患重病，令唐鬱結。（資料圖片）

前TVB資深藝人吳博君於2018年患上「漸凍人症」，今年7月15日傳來病逝消息，享年69歲。吳博君於70年代加入TVB，19年間多數演出壞人、鹹濕佬等角色。當年退出娛樂圈原來是因為1997年受金融風暴影響被TVB裁走。那時候已經踏入40歲的他，前路迷茫，甚至可以做什麼工作也不知道。其後他做過不同職業，例如紙紮舖、麵包師傅及寫字樓清潔。

入行30年的吳博君曾飾演多部無綫劇集。（網上截圖）

曾是亞視小生的段偉倫於8月傳來逝世消息，享年67歲。段偉倫於1970年入行，曾分別於亞洲電視及TVB擔任藝人演員，生前他曾演出《國際刑警》、《衝鋒隊之怒火街頭》及《警察故事》系列。他曾任成龍助手長達15年，據傳雙方而因員工待遇而不歡而散。2003年因拒絕執行工作而被解僱，指控成龍未履行承諾，包括帶其到美國發展，忽視其車禍受傷，及未報答1989年醉酒昏迷時的救命之恩。同期，被稱「成龍左右護法」的盧惠光亦被解僱。

段偉倫享年67歲，有傳死因是腎衰竭。（網上圖片）

資深演員黎宣、黎姿姑媽於8月28日與世長辭，享年93歲。黎宣出身自演藝世家，父親是「香港電影之父」黎民偉，堂姐為已故粵語片演員黎灼灼，而黎姿（現名馬黎珈而）是她的姪女。黎宣早於50年代已活躍影壇，晚年加入TVB拍過《大時代》、《真情》等多部經典劇集，於2010年拍完《Only You 只有您》便淡出娛樂圈，跟老公高宏享受人生。

黎宣在《真情》中飾演的「阿家」成為經典。（劇集畫面）

前亞視小生甄志強於10月21日在上海安詳辭世，曾演出劇集《碧血青天楊家將》，被封為「最帥展昭」，只是發展平平，他近年更回歸幕前，客串《詭探》及《PTU機動部隊》等。

甄志強演過展昭。(影片截圖)

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄於10月28日病逝，終年76歲。其家人透過Benz哥好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世。

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄於10月28日病逝。（TVB截圖）

馮淬帆於10月31日離世享年81歲。馮淬帆近年早已移居台灣，生活趨於低調，享受半退休生活。雖年屆81歲，他對電影的熱情未減，近年仍有參與電影演出。