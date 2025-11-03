聲秀決賽｜TVB唔簽佢真係嘥晒！　20歲華姐喬美莎明言想留港發展

無綫（TVB）歌唱比賽節目《聲秀》昨晚（2日）圓滿結束，最終馮熙燮奪得冠軍，柯雨霏奪得亞軍，胡子貝則奪得季軍及由觀眾票選的「觀眾熱選聲秀大獎」 。不過，除了這三位得獎者外，20歲的喬美莎卻因美貌意外成為網民焦點。



喬美莎真係勁靚女。（《聲秀》截圖）

身形高䠷的喬美莎為2022年澳洲華姐冠軍兼最上鏡小姐，別人是先聲奪人，她卻因美貌而獲得注意。她接受《香港01》訪問時，透露了一些自己參選華姐和參加歌唱比賽背後的故事，更坦言對加入娛樂圈十分感興趣。

《聲秀》參賽者喬美莎。（IG@chhelc_）

喬美莎（Chelsea）性感獻唱《擋不住的風情》。（TVB提供）

可惜的是，喬美莎在第一輪就被淘汰了。她說：「說實話，那時很難過的，不過因為這個比賽我有努力改善自己，不光是聲樂，還有學廣東話，學習廣東歌，所以沒有覺得很失望，因為我有學到很多。」

8號喬美莎奪得「最上鏡小姐」，由2021澳洲華裔小姐競選最上鏡小姐邱雅田頒獎。

喬美莎也分享了一些背景：「媽媽是北京人，爸爸是英國人，我們住在澳洲，之前在澳洲選華裔小姐，那時候贏了全澳冠軍，還有最上鏡小姐。那時候我還胖胖的，也是因為這個比賽，我有努力的把自己飲食，還有鍛鍊都改善了。（減了多少？）從比賽有減了30斤，所以看起來現在比較瘦。」她也表示，媽媽也相當支持她減肥參加比賽，因為以後如果想演出幕前或做模特兒時，也比較上鏡。

真係唔好睇漏眼！（葉志明 攝）

《聲秀》決賽。（葉志明 攝）

她亦透露，爸爸為一名商人，在澳洲擁有三間郵遞店舖，又因為現時已交由下屬打理，所以他可以享受人生和家庭樂。「他們不上班，讓別人去做，然後他們照顧我和妹妹。」原來她的爸媽也十分支持她參加華姐：「我從小就有上台的愛，喜歡表演，然後從小他們就鼓勵我去上跳舞課或者模特班。（很自豪？）Nonono，他們是想讓我開心。」

喬美莎又高又瘦，又靚女仲識唱歌。（葉志明 攝）

有說「娛樂圈係個大染缸」，她的父母又會否擔心？她回答：「我媽媽很放心我一個人在香港，因為我也不會半夜三更出去玩，也是正常的上課。（一個人在香港會感到孤獨？）我好鍾意香港，以後想叫香港做我的Home，因為我沒有過這樣子的生活。來了香港，感覺怎麼這麼多好玩，好吃的。」

她續說：「我這個人很喜歡吃，香港的美食超級好吃，人對我很Nice，所以沒有感覺孤單和陌生。」她表示，自己很喜歡吃菠蘿包、奶茶、蛋撻、西多士。「我打算以後可以在香港上課，我在澳洲第一年大學，因為之前有gap，開始上大學，因為這個比賽，所以更想把我的重心放到比賽上，但是我感覺我可以在香港生活或上課。（加入TVB？）我想呀！但是之前很早就被淘汰，但是我可以更努力，變得更好，然後可能被看到？」

喬美莎明言想留港發展。（葉志明 攝）

喬美莎今年20歲。（葉志明 攝）

喬美莎表示屋企人都好支持佢入行。（葉志明 攝）

《聲秀》參賽者喬美莎。（IG@chhelc_）

