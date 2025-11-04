翁靜晶爆劉家良骨灰被盜 曾被警方問會否交贖金：我唔會畀一毫子

翁靜晶今日（3日）在其YouTube 頻道直播，標題為《劉家良師傅骨灰被盜》原來是已故著名武術指導、導演兼演員劉家良的骨灰及部分名人的骨灰於沙田寶福山被盜走。她指於今年5月至8月期間，寶福山的職員致電她表示：「劉師傅嘅骨灰畀人偷咗，你可唔可以同意警察去打開個骨灰嗰塊碑去睇一睇，我第一個反應就係話係詐騙嘅，邊個人去偷骨灰呢？劉師傅嘅骨灰係冇任何陪葬品。」當時她認為職員一定遇到騙子。

翁靜晶直播指先夫劉家良骨灰被盜。(危險人物2.0截圖)

翁靜晶最初以為是騙子。(危險人物2.0截圖)

結果翁靜晶自己致電向警方查證時才發現真的不妙，一開始時，她都認為這不是一件真實的事情，直到警方問她劉師傅的骨灰是否是兩個長方形的盒子時，才知道是真的：「因為劉師傅嘅骨灰並唔係一般嘅圓嘅，細細嘅一個。劉師傅嘅骨灰係特別多，係大概一個蘋果箱咁大，所以就分開咗兩個骨灰箱去裝。」而且因為她有份替劉師傅「執骨」，所以骨灰淨多少她是知道的，當她一聽到是兩個長方形的盒子及有名字時，就心裡一沉。翁靜晶反問職員為何會知道時，職員表示是偷骨灰的盜竊集團所發出，有見及此，翁靜晶馬上答應職員讓他們「開碑」查看。

翁靜晶一聽到是兩個長方形的盒子及有名字時，就心裡一沉。(危險人物2.0截圖)

翁靜晶反問職員為何會知道時，職員表示是偷骨灰的盜竊集團所發出。(危險人物2.0截圖)

8月的一個下午，翁靜晶帶著警方及杵工去了寶福山拆開劉師傅的石碑來看，她打開後見裡面亂作一團，原本包著骨灰盒的經被被人揉作一團塞回骨灰龕內。靈位內只剩下兩塊經被、一本場刊但就不見了一張字條，字條是翁靜晶手寫的，上面寫著：「如果你看到這張字條，你必就是盜墓者。首先，讓我告訴你，骨灰龕裡面是沒有任何貴重物品的，請不要浪費時間。我希望你知道，骨灰的先人是屬於劉家良先生。他是一位電影導演……勤君回頭是岸，阿彌陀佛。」她希望盜墓者不要偷走劉家良的骨灰，亦介紹了劉家良的生平。

原本包著骨灰盒的經被被人揉作一團塞回骨灰龕內。(危險人物2.0截圖)

靈位內只剩下兩塊經被、一本場刊但就不見了一張字條。(危險人物2.0截圖)

至於為何翁靜晶會留下這張字條，她指是「預感」，她認為沒人會想打開骨灰龕，而會打開的一定是盜墓者。翁靜晶提出質疑，指為何可碑被打開而沒人發覺，而且沒動靜，她指犯案的人一定有三個：「原來呢班人佢攞咗你個碑落嚟之後，佢幫你復原返。」而且他們的清潔功夫做得十足，所以第二天職員上班未有發現。翁靜晶指除了劉家良外，寶福山還有其他人的骨灰被偷，她亦公開表示不會交贖金，之前一直不說是為了配合警方的調查及引起公眾恐慌。

翁靜晶認為沒人會想打開骨灰龕，而會打開的一定是盜墓者。(危險人物2.0截圖)

翁靜晶提出質疑，指為何可碑被打開而沒人發覺，而且沒動靜。(危險人物2.0截圖)

翁靜晶懷疑因為過往接連披露而得罪了人，結果遭遇連串陰險的報復，更指有人在網台發布大量失實言論中傷，更多次揚言要對劉師傅和其亡母趙小瑜「掘墓鞭屍」。

翁靜晶表示警方問她會否交付贖金：「6千萬？我唔記得喺邊度聽返嚟呢個數字，唔係好確定，6蚊都唔會畀，我唔會為呢件事畀一毫子嘅贖金。有錢我都會攞嚟幫助生人，有錢我都會攞嚟將我對劉師傅嘅敬重同我哋嘅感情，去幫助返相同年紀嘅人，劉師傅係76歲嘅時候過身嘅，所以點解我話想喺龍華飯店嗰度開場千歲宴。75歲以上嘅人全部都免費，我請！原因就係我寧願畀老人家去食飯都唔畀贖金！」

翁靜晶懷疑因為過往接連披露佛教界黑幕而得罪了人，結果遭遇連串陰險的報復行動。(危險人物2.0截圖)