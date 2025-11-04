謝霆鋒Lucas罕有同框現身中環置地　零對話但一舉動藏對兒子關愛

現年45歲的謝霆鋒，2011年與張栢芝離婚後，大仔謝振軒（Lucas）及細仔謝振南（Quintus）就隨母親生活，但霆鋒一直都與兒子們建立深厚感情，早前謝霆鋒舉行香港啟德演唱會，兩子亦有入場力撐。剛完成工作霆鋒即趕回港，日前有網民在中環偶遇霆鋒與Lucas。

謝霆鋒。（微博）

早前謝霆鋒舉行香港啟德演唱會，兩子亦有入場力撐。（葉志明攝）

日前有網民在中環置地廣場偶遇謝霆鋒與Lucas，將照片分享到小紅書，並留言表示：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊」。從相中可見，霆鋒當日穿上啡色上衣及戴上太陽眼鏡，他一馬當先行落扶手電梯，之後轉身望上去找兒子的蹤影。

日前有網民在中環置地廣場偶遇謝霆鋒與Lucas。（小紅書）

Lucas跟隨父親腳步行落扶手電梯。（小紅書）

霆鋒與Lucas保持距離急步行落扶手電梯。（小紅書）

霆鋒不停轉身望上去找兒子的蹤影。（小紅書）

而18歲的Lucas則穿上全黑造型及戴上Cap帽，跟隨父親的腳步走落扶手電梯。片中兩父子雖然沒有對話，但霆鋒一個回頭尋找兒子蹤影的舉動足以顯示出他對兒子的關愛。有網民留言表示雙方保持距離的舉動，目的是保護Lucas，避免引起過多關注。

Lucas和Quintus由細靚到大。（Instagram：cecilia_pakchi_cheung）

另外，遺傳了父親音樂才華的Lucas成績一向名列前茅，與弟弟Quintus在港就讀國際學校，僅用3年時間便完成了5年課程。近日有傳媒報道，Lucas決定到澳洲入讀澳大利亞音樂學院（Australian Institute of Music, AIM）悉尼校區，主修音樂專業，正式啟動屬於自己的音樂旅程，不排除畢業返港後加入娛樂圈。AIM是澳洲最具聲譽的音樂學府，曾培養不少人才，包括著名小提琴家James Cuddeford及歌手Gabby Dever等。