61歲視帝脫離「操控式婚姻」坐擁5億身家　獨遊上海自比小鳥自在

現年61歲的視帝郭晉安在去年5月與歐倩怡宣布離婚，結束18年婚姻，而17歲大仔郭令山和13歲幼女郭以雅跟爸爸生活。郭晉安近日接受訪問，透露剛剛開始拍拖時千依百順，但6個月或9個月後便看到對方「真相」；他又承認關係中存在很多操控，想控制另一半。郭晉安近日到上海，以歌抒發離婚後自由自在的舒坦心情？

郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

郭晉安日前於社交網透露到了上海遊玩，並標註：「一個人的旅行日常紀錄」，而片段中有人隨行郭晉安拍片，估計有同行者陪伴郭晉安遊上海。片中郭晉安在上海鬧市中穿梭，街頭插袋微笑，61歲依然有型有款。郭晉安配以激情音樂，歌詞為「I want to be free like a bird in a tree」，似乎以小鳥比喻自己，抒發自由自在的心情。

歐倩怡受訪時的一番「死過翻生」經歷，令自己和前夫郭晉安都引起負評。（資料圖片）

郭晉安回復單身後，與胞姊郭致因共同創立的草姬集團（2593）於同年12月掛牌，成為新股的「超購王」，被指身家逾5億元。變返「鑽石王老五」的郭晉安魅力沒法擋，傳出與年輕37歲的的港姐冠軍莊子璇「父女戀」，對女方照顧有加。而歐倩怡早前亦被雜誌爆出搭上揸白色Benz的禿頭新歡，歐倩怡主動蹺實男方手臂，表現恩愛，猶如熱戀中的情侶。

安仔在上海自由自在。（抖音）

笑到「四萬咁口」。（抖音）

嘆美食。（抖音）

郭晉安生日派對場面盛大。（片段截圖）

張曦雯在家中為郭晉安慶祝生日。（IG；@kelllycheung）

