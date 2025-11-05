成龍被爆刻薄兄弟　陳百祥曾合作開公司：佢個人根本就好戇直

「2025 EYT 好友會聯勸晚宴」活動今日（4日）在尖東舉行，有許多台前幕後的參與者出席，包括有胡楓、林嘉華、陳百祥、黃杏秀、陳欣健等，眾星雲集，星光熠熠。而在接受媒體訪問時，提到亦師亦友的甘國亮傳患有失智症被送院一事，陳百祥都表示擔心：「我成日都話生、老、病、死係唯一最公平，冇人可以控制到，所以一定要淡然去睇。（近一次係幾時見面？）兩年前，（嗰陣時佢身體狀況點？）好好㗎，冇問題，我生日次次都請佢。（有冇話可以透過邊個搵到佢？）所以我而家要諗辦法，以我嘅能力應該好快搵到。（都想見吓佢探吓佢）我一定會探佢。」

陳百祥﹑黃杏秀恩愛出席活動。（葉志明 攝）

陳百祥表示擔心甘國亮。（葉志明 攝）

另外，提到曾合作多部電影的馮淬帆日前離世，陳百祥揚言對方是一代笑匠：「我覺得佢係一代笑匠，完全佢嘅演技係冇得模仿嘅，我都係學緊佢，但係我學唔到。（知唔知佢身體狀況係點？）我唔知，我睇到個樣都知佢唔會好好啦！（係咪好耐冇見過佢？）冇見，佢去咗台灣好耐，佢冇拍戲就返咗台灣。（有冇打算如果去台灣會做啲儀式？）咁就唔會，我唔係好注重儀式呢樣嘢。」

陳百祥讚揚馮淬帆是一代笑匠。（葉志明 攝）

而提到最近「成家班」前成員「火星」蔣榮法怒轟成龍壓榨薪酬一事，曾在早年成立公司「東方魅力」，而成龍作為合作伙伴之一，問到對方是不是一位好老闆時，他就表示：「我同佢做過partner，我覺得佢個人根本就好戇直，好正常嘅一個人，我又冇同佢合作拍片，冇合作任何嘢，係咁巧合東方魅力叫咗佢做partner。」

火星哥透露，他初初加入成家班時，薪金只有五千元起點，經過16年的打拼，每年慢慢調整，最後才加到萬餘元。（資料圖片）