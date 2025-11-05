金像男配角馮皓揚被斥忘恩負義　恩師助贏獎卻遭背插一刀謀財害命

現年21歲的馮皓揚於2022年憑《媽媽的神奇小子》贏得香港電影金像獎最佳男配角，他隨即加入TVB藝員訓練班。馮皓揚加入TVB後參演了幾部劇集，近期憑着劇集《巨塔之后》而廣受注目。近日，前小童星訓練學院創辦人Momo校長就透過她的個人社交平台發布影片，留言寫道：「成三年幾啦，我諗咗好耐，今日決定將塊傷疤揭開。點解？就係想用我嘅教訓，等所有心腸好、成日無條件付出嘅人睇清楚，學識點樣保護自己，千祈唔好好似我咁，做咗老襯至嚟後悔。#第40屆金像獎男配角 #馮皓揚」，公開控訴曾親手栽培馮皓揚及其母親忘恩負義，甚至以「謀財害命」來結束師徒關係，影片一出即惹來網民熱議及揣測。

ㄍ媽媽的神奇小子》上映，馮皓揚曾於社交平台發文感謝吳君如。（「masonfung1005」IG圖片）

馮皓揚表示還未知道未來有什麼劇拍，要看有沒有監製找他。(陳順禎 攝)

馮皓揚被問有沒有在日本認識一下女生時即面紅紅。(胡凱欣 攝)

Momo校長在影片中表示：「沒想過換來的是他母子在我背後狠狠插我一刀 」，她透露馮皓揚的母親曾以沒有錢交學費為由，請求她讓馮皓揚免費上課，她心軟答應了，後來卻發現馮皓揚家中原來有經營髮型屋以及其他生意。Momo校長把馮皓揚視如親兒子般栽培：「我收咗幾年學費，傾囊相授，用盡人脈，推佢上金像獎嘅舞臺，佢亦都冇令到我失望，攞到第40屆金像獎男配角。」Momo校長指對方為前途提出解約：「佢17歲嗰年我因應佢嘅要求，同佢無條件解咗本身簽咗10年嘅藝人合約，親手送咗佢入更大嘅舞台。」

Momo校長拍片控訴馮皓揚母子。(影片截圖)

而令Momo校長最心寒的是，在領獎前兩日馮皓揚母親的舉動：「佢媽媽嚟咗我屋企度食飯，佢當時嘅一句說話，真係令到我好愕然。佢話點樣先至會令到我唔會原諒一個人，我當時仲回答佢，如果有人蓄意令到我舊病復發，我一定唔會原諒佢。」兩日後Momo校長坐在台下見證馮皓揚獲獎，但對方一句感謝她的說話都沒有，更與Momo校長劃清界線。Momo校長直言感到被背叛：「佢為咗劃清界線，仲要同人哋講我哋嘅課程唔係咁正規，周圍咁唱我，完全否定咗我5年嚟嘅心血，同埋專業。最終佢仲選擇謀財害命，嚟結束我哋呢一段關係。」

Momo校長直指經歷過兩次的教訓，令她看清楚無條件的仁慈，其實是讓他人有機會傷害自己，亦因此而領悟到三個道理，「要保持心地善良，但要帶眼識人」、「不要輕易信人，一但心軟有機會損失慘重，遍體鱗傷」、「對方不珍惜自己的好心，要立即斬欖」。

