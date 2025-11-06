娛圈貴公子曾貪玩闖禍狠挫星途一年　近年翻身拍劇竟只得一字對白

現年42歲的關楚耀的爸爸是前寶麗金高層關維麟，契爺為巨星譚詠麟，圈中人脈甚廣。雖然有靠山，但關楚耀早年因貪玩未定性闖禍，陷入低谷事業停滯一年，憑自己努力十多年間再翻身，在電視劇界打出名堂。近年亦開匹克球館，投資不斷錢滾錢。近來關楚耀有份受邀參演劇集《風華背後》，劇集陣容鼎盛，有汪明荃、蔡少芬、朱茵、黃宗澤、姜大衛、鄭希怡等。關楚耀近日自爆開工拍劇，當日竟只得一隻字對白，令他只能無奈苦笑。

關楚耀在社交網分享拍劇花絮。身處片場的關楚耀透露：「今日有一句對白。」之後他騷出劇本，原來該句對白只有一隻字，便是「呃……」。關核耀自嘲笑說：「加油呀加油呀，我記熟今日嘅對白㗎啦！」不過關楚耀沒有絲毫不滿，態度輕鬆，敬業樂業，完全沒有富二代的脾性。

關楚耀父親關維麟是前寶麗金高層，在香港樂壇黃金年代呼風喚雨，累積了豐厚身家，關楚耀亦被「契爺」阿倫隔代欽點做接班人。關楚耀多年來專心投資不同生意，曾擲7位數開醫美及止汗中心，近年又投資新興的匹克球，開設過萬呎球館。此外，關楚耀在2023年與拍拖6年的網紅空姐女友Joann結婚，榮升人夫後的他修心養性變得顧家，人生步入正軌。

