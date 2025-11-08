「御用奶奶」近照面色紅潤　曾開酒店險嫁豪門拒做小三單身多年

現年75歲、人稱Bonnie姐的黃文慧，過去曾參演無數電影、劇集和舞台劇，以潑辣奶奶及反派居多，在觀眾心目中留下硬朗形象。近年黃文慧仍活躍於演藝圈，參演了《麻甩媽咪》及《死屍死時四十四》等，日前她獲邀出席電影《刺殺小說家2》首映禮，楊玉梅在社交平台分享合照，相中所見，戴上圓框眼鏡的黃文慧面色紅潤，狀態不俗！

黃文慧曾效力無綫、亞視、港視及ViuTV，當中以《射鵰英雄傳》中「梅超風」一角及《嚦咕嚦咕新年財》扮演腦退化症奶奶最為人熟悉，她曾一度淡出幕前創業，先後與朋友合資時裝入口公司、燒臘店及日本餐廳等，又曾在修讀酒店管理證書課程後，跟朋友上廣州夾份投資開酒店，起初酒店打着「港式」旗號搞得有聲有色，最高峰時期黃文慧坐擁兩間酒店及十多個物業，奈何之後內地政策改變，生意大不如前，她與合伙人決定結束8年的生意生涯。

除了生意最後失敗告終，黃文慧的感情路亦不如意，她曾在接受《香港01》專訪時自言年輕時都有不少有錢仔、有社會地位及有學問等男士追求，也不乏戀愛經歷，去到被求婚的都有，差一步就嫁入豪門，但她承認自我保護意識強，一覺得不適合就會先行離去，更不甘心做小三。雖然黃文慧至今仍單身，但就算現時年過70，亦不抗拒愛情，但前提是對方能令她佩服的！

