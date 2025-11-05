謝嘉怡效力5年宣布離開TVB　發長文深情回顧並宣布有喜事

現年30歲的謝嘉怡（Lisa）當選加入無綫（TVB）後，拍的劇集寥寥可數，故近年她轉跑道在商界投資科技事業，而今日她在社交平台宣布重大事項，原來她已正式結束與TVB長達5年的賓主關係。她坦言，離開效力多年的公司，心情「有點奇妙」，但對公司充滿感激，並對未來的新發展表示期待。

謝嘉怡是《2020年度香港小姐競選》冠軍暨最上鏡小姐。（葉志明攝）

謝嘉怡在文中深情回顧了在TVB的歲月，表示「非常感恩能成為公司的一份子」，並將永遠感謝TVB給予的機會。她表示，自己十分熱愛作為2020年香港小姐的時光，以及在TVB的拍攝經歷。

謝嘉怡在文中特別提到，去年有幸參與了兩部劇集的拍攝，這讓她「真正愛上了演戲」，並坦言演戲是她「未來希望能繼續堅持下去的事情」，暗示了她對演藝事業的嚮往。在合約結束前的這段長假中，謝嘉怡並未停下腳步。她透露自己利用這段時間「尋找自我」，包括回家陪伴家人、學習新語言及鑽研攝影。

此外，她更積極投入運動，培養了騎自行車、跑步和游泳等新愛好，並已參加了數場比賽。

謝嘉怡跑步雙腿充滿肌肉！（IG圖片）

最引人注目的是，謝嘉怡在休息期間已為未來事業鋪路，展現了企業家的一面。在個人生活方面，謝嘉怡也分享了喜訊。她透露自己在本月初第二次榮升為阿姨，家中還迎來了新成員——小狗 Hazel。她形容目前的生活「步調慢了一點，但得到的祝福絲毫沒有減少」。對於未來，謝嘉怡表示，隨著合約正式結束，她「迫不及待地想重新出發，看看接下來會有什麼新機會」。

