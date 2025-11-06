白安宣布辦巡迴演唱會　台中首唱電子舞動派對耳目一新

台灣「創作才女」白安發行個人第五張唱作專輯《星期八》，將那些沒說完的話都收進音樂裡，藉由明亮輕盈的電子聲響，讓細膩而深邃的思緒變得輕快透明。昨晚《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會首站於台中Legacy正式登場，白安身穿靛藍色馬甲搭配個性褲裝，以俐落的齊瀏海造型亮麗登台。不僅完整演唱《星期八》專輯中所有歌曲，更將多首經典作品重新以電子曲風改編，為歌迷帶來耳目一新的視聽饗宴。

白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會台中開唱 帶領歌迷一同進入星期八世界。(公關提供)

白安以專輯同名歌曲《星期八》揭開系列專場序幕，帶領全場進入她親手打造的「星期八世界」。前一日適逢萬聖節，當《星期八》歌詞唱到「口袋的糖果還很多」時，她驚喜從高跟鞋造型包包掏出糖果分送給歌迷，沒想到不慎正中歌迷頭頂，讓白安驚慌倒歉：「對不起！」並又多送一顆作為補償，逗得全場笑成一片。而接續演唱強烈電子律動的《電影類型》，白安隨著節奏性感擺動身體，邀請大家在這幻想世界中隨性舞動、盡情做自己；《臥室音樂》白安則坐臥在空氣沙發上，隨興地向台下丟抱枕、脫下高跟鞋包包，整個舞台就像回到家般自在；緊接著《就讓我像個孩子一樣》白安索性坐在地上唱歌，彷彿所到之處都是她的房間，展現真實、放鬆的一面。

白安特製星期八幻彩DJ台絢麗展現電子音樂演出。(公關提供)

白安回憶，上一次在台中舉辦專場演出已是兩年半前。這次除了帶來滿滿不同以往曲風的新專輯外，也首度在個人演唱會中以DJ身份登場，展現全新面貌。她特別為這場演出訂製「星期八幻彩DJ台」，在不同色彩燈光的照耀下閃耀變化，為整場演出增添繽紛絢麗的層次。白安接連演唱《尋找精靈》、《麥田捕手》、《不聽》、《我只想在乎我在乎的》等經典作品，透過電子音樂的重新編織，賦予歌曲全新的聽覺色調。

白安經典歌曲一首首 掀起全場滿滿大合唱。(公關提供)

而本週末各地活動滿檔，白安得知與許多活動撞期時，到上台前其實仍相當擔心。不過當看到滿場歌迷為她而來，她感性地向大家致謝：「謝謝你們今晚願意選擇我！」現場除了來自台中、台北、高雄等各城市的歌迷，甚至還有遠從澳洲、美國、香港特地飛來支持的粉絲，白安笑說：「雖然這次演出沒有嘉賓，但你們都是我的嘉賓！」而當她唱到《路邊野餐》時，全場歌迷自發舉起寫有「路邊野餐」字樣的手幅與巨型布條齊聲應援，讓白安瞬間感受到歌迷們滿滿的愛及不離不棄的陪伴，溫暖與感動包圍著。

白安坐空氣沙發像回到家一般演唱〈臥室音樂〉。(公關提供)

在一連串歡樂互動與笑聲之後，白安也在舞台上迎來情緒差點潰堤的一刻。白安在演唱會前得知，與她共同替《星期八》、《路邊野餐》作曲的音樂人好友的父親、同時也是敬重的音樂前輩因意外離世的消息，讓她感到相當震驚且難過。巧合的是，《我該用什麼才能留住你》也是白安為已逝的父親所寫，她感性地說：「生命充滿突然。不知道大家會不會忘記一些人的臉龐，我寫這首歌時，腦海裡總會想起那些特別想記得的人，包括我爸爸。」在分享這段故事時，白安數度哽咽、眼眶泛著淚光。自認平時不太容易落淚的她，也坦言這次的消息讓她格外難過，一度忍不住潸然淚下；但為了讓演唱會順利進行，她努力讓自己打起精神，還幽默地請歌迷「講笑話」，以笑聲化解現場的哀傷氣氛。

白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會台中場擠滿人潮 完美落幕。(公關提供)

白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會今年唯一一場獻給台中，讓許多歌迷瘋狂敲碗再加場！白安也在演唱會尾聲驚喜宣布，將於2026年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日高雄後台 Backstage Live舉行加場巡迴演出，演唱會門票11月12日中午12點拓元售票系統正式開賣。得知演唱會加場消息的粉絲們興奮不已直說「一定會去！」，而全場一同大合唱《剛好》，讓台中站結束的「剛剛好」。

白安驚喜宣布《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會將於明年1月25日台北、3月7日高雄開唱 11月12日拓元開賣。(公關提供)

然而在歌迷熱烈呼喚「安可」聲中，白安再度回到舞台上，並帶來經典歌曲《是什麼讓我遇見這樣的你》，滿足觀眾的期待。她也特別開放現場點歌，以清唱的方式回饋所有歌迷，一連演唱《多想隨遇而安》、《白色》、《對與錯》、《所愛之初》、《Bird》許多被白安笑稱是會放在「B面」的歌曲：「雖然冷門但我都很喜歡！」讓全場大飽耳福。最後，白安分享她做《星期八》專輯就是希望大家感受到自由、快樂，並以《讓我逃離平庸的生活》為這場演出畫下句點，期盼大家都能在星期八的世界裡享受自由，勇敢逃離平庸的生活。

歌迷自製「路邊野餐」手幅、布條為白安暖心應援。(公關提供)