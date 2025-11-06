JPEX案｜林作今由警車押送到東區法院提堂

香港最大規模虛擬資產詐騙案之一的JPEX案，警方於近日公布已起訴16人，涉案人士包括知名網紅林作。該案牽涉超過2,700名受害者，損失金額高達16億港元，震動社會。林作等被告人今日於東區裁判法院提堂，案件正式進入司法程序。

警方表示，JPEX詐騙案是香港近年涉及受害人數最多、損失金額最大的騙案。警方從2023年9月展開調查，至今拘捕80人，起訴的16人包括6名集團核心成員，以及多名場外交易所營運人士和協助宣傳的KOL（意見領袖），警方已向3名潛逃的主腦發出國際刑警紅色通緝令，持續追緝歸案。林作是其中的核心被控人之一，面對包括串謀詐騙、洗黑錢及違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中新設的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪名。

昨日裕美被問到林作最新情況，她表示：「暫時聯絡唔到林作，亦唔知幾時見到佢，只知佢明天要上庭，同埋之前佢交低咗兩件事畀我，就係叫我幫將泊喺街嘅車揸返屋企，同埋幫佢出個PO同佢啲客戶講，林作可以用電話時就會覆番啲客戶。」問她可擔心男友惹官非？她就豁達謂：「人生有咩高高低低未經歷過呀，經歷過就好淡定。」

今早（6/11）8時30分林作由警車押送到東區裁判法院出庭應訊，案件仍在進一步審理之中。警方表示不排除後續會進行更多檢控，呼籲社會警惕虛擬資產投資風險。

林作今由警車押送到東區法院提堂。（陳順禎攝