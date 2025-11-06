安德尊終於認愛宋芝齡？　被林嘉華逼供洩蜜被催明年擺酒結婚

現年64歲的安德尊一直都是TVB節目《流行都市》的主持，與宋芝齡「情侶檔」形象更加深入民心，兩人的緋聞傳足多年。雖然多年來兩人一直沒有承認關係，不過早已被外界是唯一對。近日林嘉華現身節目時追問戀情，安德尊終於認愛！

近年長句加拿大的林嘉華現身《流行都市》談近況。（節目畫面）

林嘉華與安德尊感情要好。（節目畫面）

昨晚（4日）播出的TVB娛樂新聞台的訪問中，林嘉華以嘉賓身分亮相《流行都市》分享近況。兩人接受訪問時，林嘉華追問安德尊的戀情，林嘉華笑稱如果好友安德尊擺酒，就算自掏腰包都會返港出席：「咁我要搵埋佢另一半問下先，係邊個？」安德尊即説：「仲要問？佢走咗喇。」剛巧宋芝齡已經離開，林嘉華笑問：「佢哋有冇承認過？（安：講咋喎？）講就係喇，大王講嘅嘢就係真，佢自己承認咗喇！」聞言後安德尊亦沒有否認。

林嘉華逼供，問安德尊的另一半是誰。（節目畫面）

拍攝節目期間，宋芝齡都在場。（節目畫面）

林嘉華和安德尊非常老友，雖然林嘉華近年大部分時間都在加拿大生活，但仍然非常好友的緋聞。安德尊文言則表示介紹宋芝齡認識，其後更問到林嘉華覺得女方如何，林嘉華笑言：「覺得佢好唔好唔重要，最重要係你覺得佢好唔好。」而安德尊則搞笑指：「我覺得佢一般！」，而林嘉華就繼續追問安德尊何時才會成家立室。

安德尊與宋芝齡合作主持節目多年，是幕前的歡喜冤家。（節目畫面）

兩人私底下亦是非常有默契的好朋友，直至2021年兩人被拍得撓手現身街頭，更頭貼頭傾密計，相當親密。（節目畫面）

安德尊與宋芝齡合作主持節目多年，是幕前的歡喜冤家，私底下亦是非常有默契的好朋友。2021年安德尊60歲生日，被拍得與宋芝齡撓手現身街頭，更頭貼頭傾密計，相當親密。當時宋芝齡回應傳聞，大笑回應：「我今日先知我拍拖哈哈哈，平時喺電視城我地都係咁樣撓手行，有時拖手添同事都慣晒。嗰日係去拍外景所以便服，架車泊遠咗大家一齊行，順便買炸雞同同事一齊食咋。不過有新聞出都好呀証明我地幾成功，好開心我可以取代李錦聯啦﹗快啲搵我地孖住出JOB啦。（過幾日大王生日會一起慶祝嗎？）我地平時唔興，佢唔講自己幾時生日架，懶神秘咁。（真的沒有發展空間嗎？）我地緊係無可能啦，我鍾意做生意架嗎，不過呢一刻真係未有追求者。」

安德尊終於認愛宋芝齡。（IG圖片）

42歲的宋芝齡是中韓混血兒，參選1996年港姐後入行，近年她成為無綫電視清談婦女節目《都市閒情》及《流行都市》的固定主持，與安德尊為元老級主持。二人於鏡頭前不時鬥氣，有指鏡頭後一樣互動督密，但礙於之前芝齡一直斷斷續續有拍拖，至近2年回復單身，大王才鼓起勇氣追求。