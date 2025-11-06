馬國明偕妙齡短裙索女中環行街被斷正！　女方身分曝光視帝親回應

視帝馬國明近排可以說是非常忙碌，同時開拍《飛行日誌2》和《玫瑰戰爭》外，還要宣傳《新聞女王2》及出席影視節活動。不過，近日馬國明竟被網民捕獲與一名妙齡索女現身中環，不怕老婆湯洛雯（靚湯）扭耳仔？

近日有網民在中環街頭偶遇馬國明，並大讚：「我說，誰這麼高高瘦瘦有氣質從我旁邊經過，原來是馬明，激動的心顫抖的手，第一次現實中看到認真工作的馬明，好有魅力啊」。然而，片中馬明行色匆匆過馬路，身邊相伴的竟不是太太湯洛雯（靚湯），而是一位身穿超短裙的妙齡索女，畫面曝光後隨即引起網民熱議。

正當以為有「花生」之際，謎底迅速解開。有眼利網民認出「旁邊是翻版方媛嗎？」，無錯，該名「索女」正是有「翻版方媛」稱號的TVB上位小花陳星妤。兩人當時並非私下約會，而是在中環為新劇《玫瑰戰爭》拍攝外景，不過見馬國明未roll機時，則自動與陳星妤保持距離，似避免鬧出緋聞，果然好老公。

馬國明接受《香港01》訪問時，亦證實了當日是在開工。他透露自己目前正處於「地獄行程」，《飛行日誌2》預計要拍到12月中；而《玫瑰戰爭》在深圳的戲份雖已殺青，但昨日（05/11），即網民捕獲當日，是回港拍攝的第一天，預計還需在港拍攝約8至10日便會全劇完工。雖然忙碌，但馬國明直言：「忙都係開心，有工返就開心。」

據知，馬國明劇中與陳星妤關係「非常密切」，亦是兩人首次合作，馬明給予陳星妤正面評價，大讚對方好學：「佢係一個好勤力嘅演員，但仲係好新，（會問）好多問題，畀心機。」

至於被問到如此忙碌，太太湯洛雯（靚湯）有否詐型？馬國明笑言：「表面上有囉！其實又唔係真係詐型，表面上都會話『你咁忙無時間陪我』，但其實佢見到老公咁多工開都開心嘅。」愛妻號馬國明更透露，已向靚湯作出承諾，待忙完手頭上的劇集後，就會去一趟旅行補償，好好陪一下老婆。