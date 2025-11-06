64歲「鑽石王老五」安德尊正式封盤？　傳身家過億一文睇佢有幾富

安德尊與宋芝齡拍檔主持《都市閒情》及《流行都市》多年，「情侶檔」形象深入民心，早年更傳出安德尊與宋芝齡緋聞，但多年來兩人都心照不宣，一致不認戀情。早前林嘉華在節目訪問中追問安德尊，安德尊終於鬆口認愛，實在是可喜可賀。



在林嘉華追問之下，安德尊認愛宋芝齡。（截圖）

安德尊又稱「大王」，有一說是因為早年安德尊收到通告時經常遲到，所以被戲稱「遲到大王」，又有指，「大王」稱號是因為早年曾主唱兒歌《大王駕到》而被冠以「大王」之稱。不過，「大王」安德尊為圈中鑽石王老五一事，卻是大家公認的。

早年宋芝齡參選，安德尊亦有一齊拉票，可見關係非一般。（資料圖片/林靄怡攝）

在網上翻查安德尊的相關新聞，可發現安德尊被形容為身家豐厚的地主。2019年9月，有新聞就曾提及，他曾與朋友合資在元朗購買一塊地皮，計劃建樓收租。另一方面，安德尊亦是圈中有名的「闊佬」，經常豪氣「萬歲」不在話下，而且傳每次登台都會將酬勞捐出做慈善。

其實安德尊都唱過好多首兒歌。（截圖）

安德尊與宋芝齡為多年拍檔。（截圖）

2022年，亦有新聞指他自爆在韓國買山做地主，更是由當年的好拍檔宋芝齡推介，打算等政府收地「發橫財」。當中，也提及安德尊擁有家族生意，在加拿大亦有大量樓宇收租，而且身家更是上億計。

安德尊曾透露自己在韓國買山，都是因為宋芝齡建議。（ig圖片）

安德尊亦是圈中傳奇，已故「華叔」曹達華的乾兒子兼唯一徒弟。當年曹達華認為安德尊穿著時興的T恤有失明星身份。後來因安德尊需要主持一個訪問專業醫生的節目，而且不想曹達華再就衣着問題訓示自己，所以才養成安德尊一直穿着西裝示人的習慣。