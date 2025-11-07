63歲「樂壇浪子」王傑忽然開小紅書？　「發福」變滄桑大叔

王傑曾為公認八、九十年代最具指標性的華語歌手之一，後來因意外失聲而幾近在樂壇中消失。初出道時，他因充滿感情而帶滄桑悲涼的歌聲，被封為「樂壇浪子」。



早年王傑曾往中國內地發展。（視覺中國）

早年，王傑曾轉往中國內地發展，開辦多場演唱會亦獲場場爆滿的紀錄。不過踏入2020年，就傳出他打算退出樂壇的消息，有指他感到聲音已不復當年，且已事過境遷。他在2022年紀念出道35周年，發行全新創作單曲《一場遊戲一場夢（結束篇）》，翌年推出全新創作專輯《這場遊戲那場夢》，以及出版實體《我知道我是一個已經過氣的歌手》。之後便隱居加拿大過生活。最後2023年發布專輯《這場遊戲那場夢》，之後便鮮少有他的消息。

王傑忽然開小紅書？（截圖）

早年王傑媽媽過身時，因遭網民羞辱他過氣及詛咒其母，他更憤而刪除微博帳號。日前，內地社交平台中，出現一個叫「浪子王杰」的帳號。帖文中附上兩張對鏡的自拍照，明顯看等出已有歲月的痕跡，身形發脹不少，而帶有些少蒼老感。最新一則帖文中，也寫上：「其實到老了你就會發現，我們最想要的。一開始就擁有過了。成長的代價，就是失去原來的自己」。王傑專訪｜60歲認「那些事有心無力」接受優雅地老去：我活得自在

王傑。（視覺中國）

有內地網民留言詢問：「真的是本人嗎？」也有人留言：「我一直等你開演唱會。」不過，也有網民發現帳號的IP標注為廣西，而不是加拿大，猜測只是粉絲開的帳號。

王傑今年都63歲。（截圖）