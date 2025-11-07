金式森林結局21-25｜陳曉華變寡婦大反擊、郭晉安車禍真相終揭曉

TVB《金式森林》第21-25集劇情劇透，由林志華作為監製，麥世龍、鄭成武為編審，由郭晉安、羅子溢、陳曉華、龔慈恩、何廣沛、陳浚霆、羅天宇、何依婷、陳星妤、郭柏妍、羅蘭等人領銜主演的一套以家族鬥爭為題材的電視劇。金式森林幾時播?自2025年10月13日起，逢星期一至五晚上9點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《金式森林》第21-25分集劇情

《金式森林》第二十一集 (11/10)

仰天堅持要幫林澄修復那個她珍而重之的音樂盒。完成修理後，當他滿心歡喜地駕車前往小食店，準備將修好的音樂盒交到林澄手上時，一場不幸的意外在途中發生了……一個月後，學禮與學勤二人，為了新加坡項目一事，再度與林澄及高深爆發激烈衝突。商場上的鬥爭緊接而來，偉樑更趁機提出動議，企圖罷免林澄作為第一副主席的職務，使她的處境更為艱難。

另一方面，學禮與善荃的婚姻關係亦因Jasmine的秘密而徹底破裂。兩人一次激烈爭執期間，善荃不幸發生意外，滾落樓梯。她被送院後，竟被診斷出已懷孕，這個突如其來的孩子，為這段瀕臨瓦解的關係增添了極大的變數與複雜性。

在一切都陷入僵局之時，華龍突然將方家所有成員召集起來，聲稱有重大事情需要公佈。方家內部再次被混亂的局面與互相猜忌的氛圍所籠罩。

《金式森林》第二十二集 (11/11)

學禮與學勤聯手，意圖將林澄徹底逐出方家。雙方爆發激烈衝突，期間，仰天早前為林澄費心修復的音樂盒更慘遭摔毀。這個音樂盒是林澄的重要精神寄託，它的毀壞使林澄瞬間徹底崩潰。就在此時，超群播放由高深轉交的仰天自拍影片，林澄最終心死離開方家。同時，她亦察覺到高深並沒有站在自己一方支持她，這雙重打擊令林澄心如死灰，對高深的信任亦完全破裂。

然而，事情的發展出人意表。在隨後的一次方家聚會上，林澄竟以矚目的紅裙造型，戲劇性地強勢回歸。接著，林澄更召開記者會，準備向公眾宣讀一份關鍵文件的內容。學禮與學勤見狀，馬上帶同律師團隊趕到現場，打算與林澄當面對質。一場更為激烈、更公開化的對立正式爆發，方家的內部鬥爭全面升級。

《金式森林》第二十三集 (11/12)

葉醫師的神秘失蹤遺下了不少未解的謎團，高靜對此感到憂心忡忡，於是決定委託學賢，希望他能協助尋找葉醫師的下落。

在方家那邊，學勤正暗中反擊。他企圖收買林耀，要求林耀在關鍵的記者會上公開否認林澄所持有文件的真實性，試圖藉此扭轉輿論。然而，學勤並未察覺，林澄早已準備好一套更為周密的毀滅性報復部署，正等待時機發動……

林澄與林耀突然接獲關於葉醫師藏身之處的線報。兩人把握機會，立即動身趕往該地點試圖追截，豈料在追逐過程中竟發生了一場致命的交通意外。警方收到消息，有證據指證學禮極有可能就是這場車禍的幕後黑手。儘管學禮最終因為證據問題未被正式起訴，但他與學勤卻被方氏眾董事罷免職位……

《金式森林》第二十四集 (11/13)

有為突然遭到綁架並被強行禁錮。下手者的動機非常清晰，就是不惜一切手段要逼使他開口，供述出一宗奪命車禍的背後真相。另一方面，林澄的復仇行動亦在推進。她刻意選擇在公眾場合高調挑釁學禮，成功刺激對方致其被警方拘捕。然而，風波未平，Jasmine其後亦成為綁架目標；愛護Jasmine的學禮，為了救人決定答應綁架者的苛刻要求。出乎意料的是，這次共同進退的經歷，反而讓他修復與善荃瀕臨破裂的夫妻關係。

與此同時，高深從高靜的無心之言中獲得了啟發，讓他終於撥開迷霧，意識到整個事件背後所潛藏的真正陰謀所在……超群主動委託煥秋幫忙，希望能相約林澄見面。超群表示，要告知林澄一個足以化解雙方恩怨的所謂「真相」，然而這場以和解為名的會面，最終卻導致了一場令人完全意料不到的嚴重意外發生……

《金式森林》第二十五集（大結局） (11/14)

正當方家眾人以為連場風波終於塵埃落定，準備承受產業之際，林澄的絕地反擊才真正展開。她選擇向警方謊稱，自己早前之所以會對超群不利，完全是受到某個幕後黑手的指使，還與該人展開心理戰。

同時，被虐待禁錮的有為，他最終決定說出真相，指證了當日那宗奪命車禍的真正始作俑者。

然而，事件並未因此平息。方家兄弟在此時向煥秋提出了一項要求，但這個要求卻直接觸動了煥秋與芷君的神經，導致她們母女之間的矛盾被激烈引爆。緊接著，芷君更遭遇不測，遭人惡意脅持，甚至被利器割傷頸部，情況危急，急需輸血保命。

經歷了這最後的腥風血雨，一切事情總算告一段落，方家也終於回歸了久違的平靜。林澄獨自一人，重返那間她過去不時與仰天同往光顧、分享辣魚蛋的小食店。物是人非，回憶湧現，百般滋味在心頭。

《金式森林》第十六集 (11/03)

高深遭逢險境被追擊手襲擊，幸得林澄在關鍵時刻駕車趕到，才得以脫險。事件過後，第二日偉樑便與高深正式解除了合約。與此同時，方家內部對於官司是否繼續出現分歧，超群決定交由孫輩投票定奪。仰天以家庭和睦為由，成功說服學賢投反對票。豈料在正式投票時，學賢的立場竟一百八十度轉變，投下了贊成票。

在法庭上，華龍要求將仰天的醫療報告呈堂。高深一反常態，出奇地表示同意，但他隨後卻以「水淹金山」之計，設下圈套讓對方無法有效查證。仰天決定不畏人言，並堅持要繼續舉辦家族的年度慈善晚宴。

《金式森林》第十七集 (11/04)

善荃以基金會主席的身份，從高深手上搶回了晚宴的主導權。然而，晚宴當晚卻波折重重。原定的表演嘉賓竟然臨時缺席，這個突發危機迫使方家三兄弟必須聯手應對。在此情況下，善荃與嘉欣臨危受命，上台表演跳舞救場，她們的表現意外地贏得了全場賓客的熱烈掌聲。正當氣氛高漲之際，會場突然開始播放嘉欣接受整容手術前後的對比影片，令全場嘩然。嘉欣深受打擊將矛頭直指高深，她與高深進行秘密會面後，竟然選擇了吞藥自殺。

另一邊，仰天正準備召開記者招待會，就在這關鍵時刻，收到了嘉欣尋死的消息。高深卻堅持要仰天留下完成記招。與此同時，學勤在嘉欣的手機上，找到了高深教唆嘉欣自殺的關鍵錄音。這項致命的證據，終於令林澄對高深的信任徹底瓦解。

《金式森林》第十八集 (11/05)

方家眾人召開家庭會議，意圖就錄音事件公審高深。豈料高深早有準備，反而在會上播放了另一段關鍵錄音，令眾人措手不及。事後，仰天對高深的應對策略表示讚賞，林澄卻深感不安，擔心仰天與兒子們的關係將因此變得更差。

此時，仰天的病情正持續惡化，但他選擇向林澄隱瞞實情。另一方面，學禮察覺到善荃對「兒童之家」的某位女童特別着緊，更發現該女童藏有與高深的合照，關係似乎並不尋常。

憂心如焚的林澄，最終決定向方家唯一能信任的煥秋坦白一切。煥秋建議她們帶著仰天的醫療報告，去尋訪一位擅長醫治絕症的中醫。然而，嘉欣卻暗中洞悉此事並通報學勤。結果，學勤火速趕到診所，當場攔截並搶走了仰天的真實病歷。

《金式森林》第十九集 (11/06)

當學勤成功取得了仰天的醫療報告，令律師華龍信心大增，認為這場官司己方已是穩操勝券。與此同時，剛剛離開監獄的林耀，為了替妹妹林澄討回公道，竟然採取了極端手段。他策劃綁架了女童Jasmine，以此作為籌碼來要脅善荃。在這場綁架危機中，林澄在關鍵時刻挺身而出選擇了保護善荃，此舉令兩人之間的緊張關係終於破冰。

另一方面，高深意識到醫療報告的威脅，決定向學禮攤牌。高深對學禮施加極大壓力，逼使他必須想辦法阻止學勤在法庭上將仰天的醫療報告呈堂。這個要求使學禮陷入了兩難的困境，他因此與學勤爆發了激烈的衝突，學勤更意外墮海。雖然學禮及時將學勤救回，但學勤依舊固執己見，堅持要把醫療報告作為證據呈上法庭。

終於到了決定性的庭審當日。就在最關鍵的時刻，學勤似乎作出了某個重大決定。法庭上的仰天，親眼目睹了學勤的最終舉動，一時間心中百感交集。

《金式森林》第二十集 (11/07)

方家三兄弟的關係迎來轉機，他們冰釋前嫌並共同決定撤銷對父親仰天的訴訟。這場家族官司的落幕，為方家帶來了短暫的和平。然而，兄弟們對林澄的敵意絲毫未減，使得家族的平靜埋藏著一絲清晰可見的裂痕。與此同時，仰天與高深為了追查車禍的真相，決定親自遠赴蓬陽市展開調查。當地警方在整理石威的遺物時，意外尋獲一張方家的大合照。這張照片的出現，令本已複雜的案情更添疑雲。

另一方面，仰天向子女們坦白了自己的病情。在眾人憂慮之際，煥秋帶來了一絲希望，她找到了一位提倡「另類療法」的葉醫師，期望能為仰天的絕症尋求到一線曙光。李夫人邀請仰天夫婦一同前往新加坡。超群卻提出建議，由林澄獨自前往，仰天則由煥秋陪同前往覆診。仰天在接受治療期間，受藥物的副作用影響導致劇烈嘔吐，但他依然選擇向身在新加坡的林澄隱瞞實情，強撐著謊報平安。

《金式森林》第十一集 (10/27)

仰天在追查線索時，成功尋獲了石威的舊情人趙麗。趙麗向他透露了一個重要訊息，提及近期曾有一名神秘男子出入石威的住處。另一邊，方家的內部鬥爭加劇。超群下定決心要反對仰天，準備訴諸法律途徑，企圖推翻信託。然而，高深在暗中施展手段，運用影響力使計，導致城中所有頂尖的律師都紛紛拒絕代表超群處理此案，善荃得悉後對高深的作為感到不滿，並親自找他質問。

偉樑察覺到方家正陷於內訌，他看準時機，決定插手，暗中拉攏有為，由有為出面去慫恿學禮和學勤，說服他們聘請了以心狠手辣、作風強硬見稱的應華龍大律師來處理官司。偉樑此舉的真正目的，是希望進一步激化方家成員之間的矛盾，令局勢更為混亂，以便他自己能夠從中獲利。

與此同時，仰天為了鞏固林澄在集團內的地位與權力，竟然提出一個極具爭議的建議，推薦由林澄出任方氏集團第一副主席的要職。這個舉動無疑是火上加油，徹底觸怒了本就心懷不滿的學禮與學勤。偉樑見狀，立即把握這個機會，主動拉攏這對兄弟結成聯盟，共同將矛頭一致對準仰天。

《金式森林》第十二集 (10/28)

林澄即將出任副主席一事，徹底激起善荃的怒火。善荃情緒失控，竟將林澄強行載至偏僻的山路，更在那裡對她動手掌摑，並施以連串的言語辱罵。家人對仰天此舉反應極為激烈，煥秋嘗試介入，對仰天出言相勸，希望能平息這場家族風暴。

另一方面，偉樑正抓住方家內訌的良機，他與有為聯手，暗中聯合了學禮、學勤以及其他持反對意見的董事。他們正秘密策劃一場罷免行動，企圖將仰天從主席的位置上拉下來，並計劃隨後共同推舉學禮與學勤二人，出任集團的聯席主席。

仰天為了替林澄鞏固勢力、拉攏人心，特意設下宴會款待集團的眾位董事，但結果卻是無人赴約，場面極度難堪。面對這個嚴峻的困境，林澄非但沒有退縮，反而更堅定了她支持仰天的決心，誓要成功出任副主席。高深見狀，立即召集自己的團隊通宵工作，為仰天緊急草擬一份反擊協議，準備在接下來的董事會上發動反擊，對偉樑等人還以顏色。

《金式森林》第十三集 (10/29)

仰天在董事會上，眼見林澄的任命提案遭到了所有董事的一致強烈反對。面對這個僵局，仰天決定兵行險着，拋出一個孤注一擲的方案，並強硬威脅董事會，聲稱若不通過這項任命，他本人便會立即辭職。

會議剛結束，偉樑等人已迫不及待地採取行動，他們惡意向媒體洩露了方家母子正對簿公堂的家族內幕消息。這個重磅醜聞一出，立刻引發市場恐慌，導致方氏國際的股價災難性地大跌。這場由偉樑點燃的公關戰火，迅速蔓延並波及了方家眾人：嘉欣因過往的整容往事而遭到他人趁機勒索；芷茵也因為這場家族醜聞被男友單方面提出分手。另一方面，學禮敏銳地察覺到妻子善荃在這次輿論風暴中竟然絲毫未受攻擊，這異常的現象使他開始對善荃與高深之間的關係產生了懷疑。

仰天準備召開記者會應對危機之際，一眾打金工匠竟集體辭職！面對家庭失和、輿論的猛烈抨擊以及事業根基的動搖，仰天承受著前所未有的多重夾擊，終於在記者會開始前的最後一刻，體力不支而暈倒在地。

《金式森林》第十四集 (10/30)

隨著仰天突然暈倒，林澄必須獨力承擔大局。她獨自主持記者會，面對傳媒的追問，立場堅決地公開表明，自己絕不會辭任信託執行人的職位。與此同時，由有為在背後成功煽動的工匠集體辭職事件，正令集團陷入混亂。林澄在獲得高深的指導後，親自出面與這群老師傅們周旋談判，試圖平息風波。

另一邊，偉樑抓緊機會，特意帶同金師傅們現身於仰天用以款待李夫人的重要晚宴，他意圖在貴客面前揭露工場的嚴重困境，藉此打擊仰天。然而，偉樑並未得逞，因為仰天與高深早已預料到此舉並設下佈局，當場徹底瓦解了偉樑的奸計。

此外，嘉欣的處境亦岌岌可危。她因受到舊經理人Mary姐的威脅勒索，無計可施下竟潛入高深的辦公室試圖偷竊，結果被高深當場逮住。高深在揭穿她後，更語帶暗示地表示，他早已知悉嘉欣所隱藏的一個重大秘密。

《金式森林》第十五集 (10/31)

嘉欣在絕望中回憶起自己的過去：曾因外貌醜陋而受盡眾人欺凌，最終是依靠Mary姐的協助和打造，才得以改頭換面並成功嫁入豪門。然而，這也成為了她被Mary姐長期控制和勒索的開端。高深在此刻介入，他利用自己掌握到的，關於Mary姐的某個不可告人秘密，反過來威脅對方，成功替嘉欣解除了這場迫在眉睫的勒索危機。

與此同時，家族內部的鬥爭愈演愈烈。學勤為了取得官司的絕對勝算，竟然慫恿芷茵去偷取仰天的藥物。雖然林澄與仰天及時發現並成功勸服了芷茵，阻止了她的行動，但轉瞬之間，卻有不明的車手突然出現，將關鍵的藥丸搶奪而去。林澄對此焦急萬分，立即致電高深尋求協助，但高深在電話中的態度卻一反常態，顯得似乎毫不在意。

學勤誤以為自己已經掌握了致勝關鍵，自信勝券在握。他決定在接下來的家族晚宴上，當著所有人的面正式攤牌，準備利用手上藥物的化驗報告，作為逼迫仰天在眾人面前屈服讓步的籌碼。

《金式森林》第六集 (10/20)

仰天（郭晉安飾）與煥秋（龔慈恩飾）一段塵封的過往戀情意外曝光，掀起波瀾。為了不讓誤會加深，煥秋隨即親自向林澄（陳曉華飾）詳盡解釋整件事的來龍去脈，兩人坦誠溝通後，終於成功化解了林澄心中的芥蒂。

另一邊廂，學勤（陳浚霆飾）主動拜訪林澄的父親林達權示好，卻意外揭露達權對婚事毫不知情。達權對此勃然大怒，立刻氣沖沖地趕到方家，對這門親事表達了極其強烈的反對立場。雖然面臨家庭阻力，超群（羅蘭飾）縱最終還是勉強點頭應允了這門婚事，但其開出的條件是，林澄必須簽署一份內容極為嚴苛的婚前協議書。協議清楚訂明，她本人以及她日後所生的子女，將永遠不能繼承方家任何形式的財產與資產。

面對家族提出的苛刻要求，仰天表面上看似漠不關心，未有表態，但實際上他已另有盤算。他私下聘請了能力卓越的專家高深（羅子溢飾），秘密籌備成立家族辦公室，以此作為在家族內部制衡其他成員權力的一步重要棋子。高深一上任，便立即展現其強硬手腕，對於處處刁難他的善荃（何依婷飾）等人毫不客氣，更直接暗示將會啟動程序，深入徹查由善荃主管的家族慈善基金會的所有帳目。

長子方學禮（圖左）惹上麻煩。（官方圖片）

《金式森林》第七集 (10/21)

高深對善荃主導的家族慈善基金的調查工作正式展開，很快便發現善荃與一間兒童之家之間可能存在著利益輸送。此事曝光後，善荃隨即以辭去基金會所有職務作要脅，意圖逼使仰天終止調查。家族其他成員亦紛紛加入施壓，形成群起圍攻仰天的局面。

與此同時，仰天指派學禮（何廣沛飾）與學勤兩兄弟負責接待來自澳門的富商女強人Rebecca。然而，Rebecca對他們兄弟二人提出的設計方案及款待安排都感到大失所望。正當合作陷入僵局之際，Rebecca卻在一次偶然的機會下，對林澄的設計才華大加讚賞，為林澄的事業帶來了意外的轉機。

就在婚禮舉行前夕，達權突然接到一通追討債務的電話，源頭竟是他仍在獄中服刑的兒子林耀。儘管出現了這個小插曲，仰天與林澄的婚禮最終仍順利舉行。然而，婚後的生活並不平靜。當林澄專心投入設計工作時，善荃竟故意將咖啡潑灑在其珍貴的手稿上，公然對林澄的事業進行惡意破壞，為她設下重重障礙。

高深（圖左）在背後搞鬼。（官方圖片）

《金式森林》第八集 (10/22)

芷君（江嘉敏飾）在街頭與一位網絡紅人KOL發生公開衝突，負責處理事件的高深對她也毫不客氣。然而，高深這種強硬果斷的作風，非但沒有嚇退芷君，反而意外地激發了她對高深這個人的濃厚興趣。

另一方面，林澄為了與新加坡李夫人的重要合作項目，不眠不休地通宵趕工。豈料簡報會當天，嘉欣（陳星妤飾）竟暗中在給林澄的咖啡裡混入安眠藥，導致林澄因昏睡而失場。學勤本想趁機奪取功勞，但仰天憑藉著對妻子設計理念的深刻理解，親自上陣解說，其精彩的闡述最終成功打動了李夫人。事後，心思縝密的高深開始懷疑林澄的突然缺席，可能與嘉欣有關。

方家內部鬥爭未平，林澄的娘家又起風波。她震驚地得知兄長林耀竟欠下天文數字的賭債，導致父親達權被債主上門威逼。學禮與有為知悉此事後，隨即開始秘密策劃，企圖利用林耀這件不光彩的醜聞，作為打擊林澄的最新武器。

林澄（圖左）成功說服眾人，並繼續調查假珠寶事件。（官方圖片）

《金式森林》第九集 (10/23)

學禮與有為的陰謀進一步升級，他們合謀以追討林耀賭債為名，實則計畫在公開場合向林澄潑灑紅油，企圖徹底摧毀她的名譽。事件果然鬧大，方家上下因此才震驚地得知，林澄竟然有一位正在服刑的兄長林耀。面對家族成員們的冷嘲熱諷與無情指責，林澄承受著巨大的精神壓力，心力交瘁之下，她寫信給仰天，提出需要重新審視兩人的婚姻關係。

然而，高深早已查明事件的真相。仰天在得知兒子、媳婦們竟設下如此惡毒的計謀後，對他們感到徹底心寒。他決心採取終極手段，召集全家，正式宣佈將把他名下所有個人資產注入一個全新的家族信託基金。更震撼的是，他指定自己、林澄與高深為基金的三位共同執行人。此舉不僅是為了徹底鞏固林澄在方家的地位，更是對所有心懷不軌的家人一次最嚴厲的懲罰與警告。

方仰天決定力排眾議，宣佈迎娶救命恩人林澄。（官方圖片）

《金式森林》第十集 (10/24)

家族信託基金正式投入運作，方家內部權力結構迎來巨變。高深作為執行人之一，立即行使其權力，斷然否決了學勤野心勃勃的AI投資項目。學勤心有不甘，隨即向超群哭訴告狀。為了逼使仰天讓步，超群竟採取絕食這種激烈手段。

與此同時，身在澳門處理公務的仰天，突然接到一通神秘電話，告知已找到當初撞傷他的司機石威的下落。仰天決定瞞着林澄，獨自秘密返回蓬陽。他發現一名神秘女子前往探望石威，但在跟蹤對方途中，卻因體力不支而暈倒街頭。更離奇的是，當石威準備向公安供出幕後主腦時，竟突然氣絕身亡。

另一邊廂，超群因絕食而體力不支暈倒送院。匆忙趕回香港的仰天，面對着病榻上的家人與一眾虎視眈眈的子女，雙方再次激烈對質。然而，仰天對設立信託基金的決定堅決不移，絲毫不肯妥協。他與眾子女的關係，也因此徹底降至冰點，家族內部裂痕已深不見底。

已故堂兄的妻子蔣煥秋（圖右）（官方圖片）

《金式森林》演員

郭晉安 飾 方仰天

方氏家族商業執掌人

郭晉安 飾 方仰天

陳曉華 飾 林澄

幫助方仰天的新婚妻子

陳曉華 飾 林澄

羅蘭 飾 方陸超群

方仰天母親

羅蘭 飾 方陸超群

羅子溢 飾 高深

辦公室管理人

羅子溢 飾 高深

龔慈恩 飾 蔣煥秋

方仰天已故堂兄的妻子，與方仰天曾是大學戀人

龔慈恩 飾 蔣煥秋

何廣沛 飾 方學禮

方仰天長子

何廣沛 飾 方學禮

陳浚霆 飾 方學勤

方仰天次子，曾對大哥落井下石

陳浚霆 飾 方學勤

羅天宇 飾 方學賢

方仰天細仔

羅天宇 飾 方學賢

何依婷 飾 鄺善荃

方學禮妻子，高深的前女友

何依婷 飾 鄺善荃

陳星妤 飾 譚嘉欣

方學勤妻子

陳星妤 飾 譚嘉欣

郭柏妍 飾 高靜

高深妹妹

郭柏妍 飾 高靜

徐榮 飾 鄺偉樑

公司董事