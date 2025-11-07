白百何東京影展失影后爆黑幕　葉璇回應頒獎爭議憶杜琪峯教誨

日前，內地女星白百何主演的電影《春樹》入圍東京電影節主競賽單元，她在角逐最佳女主角落選後就被劇組提前告知「未得獎可回國」，並且未邀請她出席影展的閉幕式及後續的慶祝活動。隨即她就在社交網站發文，質疑劇組操作不透明，認為職業尊嚴被踐踏，而這事件及後就引發「職業尊重」的熱議，而葉璇近日亦就頒獎爭議發表看法，迅即登上微博熱搜榜，引來不少討論。

白百何在微博發文。（白百何微博圖片）

葉璇重提她在2010年獲得香港電影金像獎「最佳女配角」的往事時，提到導演杜琪峯在頒獎前就直言「這戲本是拍給男主角拿獎的」，但預判男主角可能與獎項無緣。結果揭曉時，葉璇真的獲獎了，而男主角則如杜琪峯所料並未獲獎。葉璇就坦言：「我覺得杜導好厲害，他知道金像獎的評審機制吧。」

而在獲獎後的葉璇之後就發信息感謝杜琪峯的栽培，而對方就表示：「電影的獎不重要，重要的是觀眾的認可以及同行對你的尊重，這兩者比得某一個獎更重要。」而葉璇就在回應中強調，獎項只是創作的「附屬品」，藝術工作者的終極價值應源於作品與同行的認可。

葉璇的發言引來不少討論。（牙縫裡的韭菜微博圖片）

由於時機敏感，葉璇的言論被普遍視為對白百何事件的間接評論。而她的「過來人」觀點引發網民兩極討論。部分人讚賞其觀點通透，跳出獎項迷思；亦有反對者認為她「講風涼話」，忽略了獎項對演員的現實意義，且未能共情白百何所要求的「被尊重」核心。