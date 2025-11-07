攻你上大學丨兩大視帝小學題出局超尷尬　馬貫東學生相撞樣洪天明

TVB綜藝節目《攻你上大學》由林盛斌率領2025香港小姐亞軍施宇琪及季軍袁文靜主持，11月7日晚10點半播出最後一集，全晚最大爆點，莫過於兩大視帝譚俊彥、張振朗齊齊「小學雞」出局，學歷止步小學。更搞笑嘅係，片尾彩蛋大揭秘，馬貫東學生相被揭「撞樣洪天明」，黑歷史大公開。

玩得好開心。（官方圖片）

兩位視帝譚俊彥張振朗小學止步

11月6日和11月7日一連兩集陣容是「校花校草」，參與嘉賓有張振朗、譚俊彥、阮浩棕、鄭衍峰、陳懿德（德德）、馬貫東、賴慰玲、林智樂、冼靖峰及文凱婷。今集特點是雲集學霸及超強大腦，德德、阮浩棕、馬貫東及鄭衍峰答題期間除靈活運用了大學本科的專業知識、還同時展現了極強邏輯思維及推理能力，當中馬貫東還會於今晚大晒流利日文，並乘機賣口乖：「訓練班學到好多嘢」，相當Sharp醒。實力王的雲集令最後一輪的《攻你》極盡刺激兼資訊量龐大，專業範圍涉及Marketing、生物學、體育常識、Mechanics以及Physics等，精彩連場的「學術互片」，令出名轉數快的阿Bob亦忍不住驚嘆今Round高材生雲集：「成個廠好有學術氛圍！」

張振朗更難得表現緊張一面，答題時「口都窒埋」：「我...我真係得㗎？」（官方圖片）

賴慰玲奇招升中 全靠7歲囝囝「幫拖」？

由於今集參賽者實力實在太強，視帝譚俊彥及張振朗齊齊於「小學」便出局，而成功升讀中學的7位同學是（論成績排名）鄭衍峰、馬貫東、林智樂、賴慰玲、冼靖峰、陳懿德及阮浩棕，7位成功升讀中學的參賽者，以賴慰玲的「故事」最為勵志，聲稱「每一篇」和「每一題」功課都會和7歲的大仔一起溫習的阿賴，最終因「陪讀有功」成功答中其中一條小學題目，堪稱「奇招進級」。今晚，四位成功升呢大學的位位都是有腦之人，終極勝出者更是憑著超強觀察能力成功揮低一眾學霸對手，想知誰人是「生活觀察王」，密切留意今晚最後一集《攻你上大學》！

今集參賽者實力實在太強。（官方圖片）

每次都引發關注的片尾彩蛋「真‧學生相開心Share」部分，今集繼續有驚喜，當中最令人意想不到的，是鄭衍峰小時候原來塊面相當「有肉地」，與現在出入很大；另一張帶來驚喜學生相的主角是馬貫東，驟眼看竟撞樣洪天明，十分搞笑。而所謂「三歲定八十」，在節目中表現出出色分析推理能力及邏輯思維的阮浩棕，小時候原來額頭相當高，根據相學來說代表分析能力較強。

今集「中學級」好玩／刁鑽題目推介：

假如你要設計一張B B食飯檯，外觀上希望刺激到B B的食欲，根據色彩心理學，以下4種顏色，用哪一種顏色最好？

A粉紅

B青綠

C紫藍|

D橙黃

某銀行推出儲蓄計劃，年利率為4%。每年複式計算，這個儲蓄計劃的實際年利率是多少？

A 2％

B 4.04％

C 4.06％

D 8％

最後一集袁文靜即場以流利日文示範，更畀Tips答問題的「學生」！（官方圖片）

今集「大學級」好玩／刁鑽題目推介：

「侘寂」（Wabi-Sabi）美學的核心是什麼？

A追求華麗與對稱設計

B強調自然與和諧平衡

C崇尚簡約與功能優先

D欣賞不完美與無常之美