周深香港演唱會2025｜門票優先/公售訂票攻略!跨年啟德開2場399起

周深香港演唱會2025｜出道10年的知名歌手周深，去年開展了人生第一個體育場巡迴演唱會「9.29Hz世界巡演」，唱遍中國內地13個城市；2025年更把足跡擴展至英國、美國、加拿大、澳洲及馬來西亞，並在北美刷新中國內地歌手票房與規模紀錄，展現其在全球的高人氣。結束後，「深深的」巡迴演唱會正式開啟，以全新主題全面升級，帶來無與倫比的視聽體驗！周深去年10月來港為《第四屆粵港澳大灣區文化藝術節》擔任表演嘉賓時，不但吸引到當時仍為房屋署署長的羅淑佩專誠捧場，事後大讚周深的歌聲「與別不同」。其後升任文化體育及旅遊局局長的羅淑佩，更在受訪時公開邀請周深來港開騷，並說︰「周深我們等着你呀！」周深其後也在活動上回應羅局長的隔空喊話，雖然笑言以為自己看錯，受寵若驚，但當時已默認正努力準備中，令不少香港「生米」（周深歌迷之暱稱）引頸以盼！

周深演唱會2025 香港站 |詳情

演唱會日期及時間：

2025年12月31日21:00 – 00:30（實際演出時間以現場情況為準）

2026年1月1日19:00 - 22:30（實際演出時間以現場情況為準）

地點：啟德主場館

票價:

內場 HK$1,699 /內場 HK$1,399 /看台HK$1,199 / 看台 HK$929 / 看台HK$699/看台HK$399 *設有無障礙通道座位 / 部分視線受阻區座位

周深演唱會香港2025｜門票優先購詳情

中銀銀聯信用卡客戶可於11月19日經HKTicketing快達票（https://premier.hkticketing.com）優先預訂《AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會 - 香港站 · 跨年紀念場》指定票價之門票；銀聯卡客戶優先訂票可以11月20日開始於HKTicketing快達票優先訂票。數量有限，售完即止，優先訂票受條款及細則約束。

周深演唱會香港2025｜中銀銀聯信用卡優先購票

優先訂票條件：中銀銀聯信用卡持卡人（接受香港、内地及澳門發行之中銀銀聯信用卡）

優先發售平台 ：HKTicketing快達票

優先開賣日期：11月19日(星期三)

優先開賣時間：10:00-20:00

優先訂票價：HK$1,699 / HK$1,199 / HK$929

手續費：每張HK$120

限購：6張

*優先訂票受條款及細則約束，詳情請留意中銀信用卡網站公佈。數量有限，售完即止。

周深演唱會2025香港 | 銀聯卡優先購票

優先訂票條件：銀聯卡持卡人（港澳銀聯信用卡及內地銀聯信用卡/借記卡）

優先發售平台 ：HKTicketing快達票

優先開賣日期：11月20日

優先開賣時間：有待公布

優先訂票價：HK$1,699 / HK$1,199 / HK$929

手續費：每張HK$120

限購：6張

周深演唱會2025香港 |門票公開發售

A.演唱會時段：12月31日場次

公開發售日期：2025年11月21日（週五）

公開發售時間：12:00起

香港訂票平台：HKTicketing（快達票） 、大麥網（Damai）及 票星球（Ticketplanet）

B.演唱會時段：1月1日場次

公開發售日期：2025年11月21日（週五）

公開發售時間：16:00起

香港訂票平台：HKTicketing（快達票） 、大麥網（Damai）及 票星球（Ticketplanet）

「生米」練定「指功」上網搶飛 誓跟偶像送舊迎新

周深早前在微博正式公布將於2025年12月31日至2026年1月1日進軍啟德主場館，舉行一連兩場《AIA友邦呈獻周深2025「深深的」巡迴演唱會 - 香港站 · 跨年紀念場》，更成為首位在啟德主場館開騷的中國內地歌手；其中12月31日的場次更為「0點跨年場」，遂令他成為在啟德舉行跨年倒數演唱會的「第一人」！消息一出，網友隨即洗版，除了恭喜羅局長集氣成功外，更紛紛跪求盡快公開售票詳情，以便作出搶飛的超前部署！大家最期待的畫面今日終於出現，一連兩場《AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會 - 香港站 · 跨年紀念場票價為HK$1699 / $1399 / $1199 / $929 / $699 / $399，中銀銀聯信用卡於11月19日起接受優先訂票；銀聯卡的優先訂票則於11月20日開始，並於11月21日在HKTicketing快達票、大麥網及票星球公開發售！

周深微博興奮發文：「香港是我從小都非常好奇以及想要去的地方！」

對於首次來港開騷便能進軍「巨星聖地」啟德體育園，周深在微博發文大表興奮：「深深的！！！跨年！！！香港站！！來了！！！一眨眼！居然一年又要過去了！！！去年開了人生第一個體育場巡回演唱會，9.29Hz從上海出發，去了13個城市！！今年年初去了英國、美國、加拿大、澳大利亞、馬來西亞開演唱會！！我們一起創造了好多好多難忘的回憶！！存了好多顆糖！！！現在我正在《深深的》的第11站成都站寫著這個微博：我們要在香港啟德主場館開演唱會，一起跨年了！！！！這次你們帶著我去到香港開演唱會，感覺一切像做夢一樣，香港是我從小都非常好奇以及想要去的地方，沒想到是你們創造的奇跡用演唱會的方式帶我去的！！！！！」

約定Fans齊集啟德迎接2026年「晨光第一線」

向來寵粉的周深又特別感謝Fans的大力支持，讓他一圓香港夢，並說：「謝謝我的生米，謝謝每一個聽見我、看見我、來見我、向我投來善意的你！！謝謝你們帶我去到一個又一個我從來不敢想的地方！這都是你們創造的奇跡！！！我會好好加油！！！這次！我們去香港！一起寫日記！！一起去向新的一年！！！2026你好，我們和2025一起在《深深的》等你！！」可見周深極之期待跟各位「生米」一同「深深的」跨越時間刻度，在香港啟德體育園迎接2026年的第一刻。

中銀信用卡（國際）有限公司總經理何偉文表示：「中銀信用卡一直積極支持灣區及本地娛樂盛事，我們非常高興中銀銀聯信用卡能夠成為《AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會 - 香港站 · 跨年紀念場》優先訂票信用卡。我們期望這次合作能為客戶帶來更精彩的消費體驗，同時響應香港推動『盛事經濟』的方向，為本地文娛旅遊注入更多活力。」