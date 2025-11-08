吳大強筵開27席大搞生日會　消防員大仔飛機師二仔露面一門四傑

吳大強在2022年參加TVB歌唱節目《中年好聲音》而成名，日前他在警察體育遊樂会筵開27席慶祝生日，資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享合照，並寫道：「吳大強生日快乐，於警察體育遊樂会席設27席。大強说自己很少公开搞生日会，今年就突發雅興，与親朋好友共聚。他更说自己一世好運，30多年事業順風順水，现在又入了娱乐圈，又有一個好老婆Michelle及四條A，四個兒子事業有成，又高大俊朗，在台上一家人温馨砌蛋糕，令人羡慕不已。」

吳大強憑《中年好聲音》入屋。（電視截圖）

一家人齊齊切蛋糕。（微博@汪曼玲）

一家人齊齊切蛋糕。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

兩父子。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

兩父子。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

生日宴。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

生日宴。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

多位藝人出席。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

楊玉梅。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

楊玉梅。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

相中所見，多位圈中藝人都有出席，包括李龍基、梅小青夫婦、鍾慧冰、楊玉梅、吳香倫、麥翠嫻、方伊琪等，而吳大強的太太、長子吳偉諾、二子吳偉言及三子吳偉豪都有出席生日宴，一家人齊齊切蛋糕，畫面溫馨！吳大強與太太育有四名兒子，個個都高大靚仔，除了三子吳偉豪近年獲TVB力捧之外，長子吳偉諾任職消防員，早前在颱風樺加沙襲港期間，曾以助理消防區長（公眾安全及傳訊）的身份代表消防處發言，呼籲市民將家電遠離窗戶，做足防風措施。

吳大強全家福。

吳大強同三子吳偉豪。（資料圖片）

吳大強與吳偉豪。（IG@riccong）

吳大強與吳偉豪。（IG@riccong）

颱風來襲無綫新聞台播出消防處的忠告。（電視截圖）

消防處的代表正正是吳大強大仔吳偉諾。（電視截圖）

助理消防區長（公眾安全及傳訊）吳偉諾。（電視截圖）

吳大強長子吳偉諾赴緬甸搜救。（電視截圖）

而二子吳偉言任職飛機師，比吳偉豪還要高半個頭，據知吳偉言曾與細佬投考TVB藝員訓練班，但因已交好大學學費，最後放棄入娛樂圈，但顏值絕對不輸細佬！四子吳偉傑則在澳洲修讀藥劑並做兼職Model，可謂「一門四傑」！吳大強一家曾一起參加TVB節目《思家大戰》，更以「吳條煙」做隊名，掀起熱話！

四兄弟！（IG@riccong）

吳大強一家。

吳大強一家。

吳大強一家。（IG@riccong）

個個都高大靚仔！（IG圖片）

吳大強一家曾一起參加TVB節目《思家大戰》。

吳大強率領的「各位觀眾 吳條煙」隊成員有（右二起）吳偉豪、大哥吳偉諾、二哥吳偉言及細佬吳偉傑。

大哥吳偉諾。