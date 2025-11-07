傳MIRROR不滿播放率低缺席叱咤頒獎禮　森美大爆真相承認內定？

森美今日（7/11）現身電視城出席無綫節目《唱錢》開廠拜神，對於有指男團MIRROR將會缺席今年叱咤頒獎禮，全體12人均不會出席。森美表示：「其實歌手嚟唔嚟到，歌手係會有自己嘅原因出唔到席，當然我哋希望每一個歌手都能夠出席，就算佢哋出席唔到，而佢哋有獎，都可錄音又或者用視像，等大家喺現場度感受到佢得獎嘅喜悅。」

森美大爆播放歌曲是內定。（陳順禎攝）

森美續指：「其實講到獎，我哋就會以播放率計算，到完結點算就決定咗，過去咁多年叱咤唔會因為你缺席而影到我哋頒獎嘅結果，除咗《我最受歡迎》就會現場投票，結果亦唔係我哋決定，係現場觀眾決定。咁所以獎項佢哋攞唔攞到，又或者點攞，又或者佢會唔會嚟攞，都唔到我哋決定。」

森美大爆真相認內定。（陳順禎攝）

有傳MIRROR不滿商台減少播放他們的歌曲，打定輸數冇獎攞而選擇缺席頒獎禮，森美笑言：「好多時候有啲歌手自己計算係未必啱嘅，試過有一兩次，有啲歌手好有信心計過播放率好高，點知自己計錯咗。（播放率會唔會係內定？）幾時都係內定。因為每日播咩歌係我自己內定咗，不過我就唔知電台節目佢哋播乜歌。專業推介最有趣嘅地方就係我主持播自己喜歡嘅歌，我哋同事之間係冇話你播咩歌我哋就唔播，咁所以係內定咗自己所喜歡嘅歌，呢個就係我哋頒獎禮最特別嘅地方。變咗真心希望歌手佢哋唔好計錯，因為計錯唔嚟就好唔抵啦。」

有傳MIRROR不滿播放率不足缺席叱咤頒獎禮。（陳順禎攝）

問到計算播放率透明度有幾高？森美表示：「透明度係好高，因為每日都會聽到，只要你每日聽晒就得啦。當然亦都有人聽漏，同埋其實我哋播咗就係有。（你哋係用人手計算？）係，因為每人每日播一首歌，我哋都要填寫IFPI，我哋要作記錄，因為呢一樣嘢係我哋嘅守則，每一個節目每一首歌，當每一首歌到達某個播放時間，我哋就要填寫，因為我哋要畀返版稅相關作歌寫歌歌手嘅人士，咁所以呢個係必然嘅，因此我哋有一個好好嘅系統已經用咗幾廿年，係畀我哋計算邊一首歌播放咗幾多次，有相關嘅數據喺度。如果播半首歌我哋都會填寫，但如果萬一只係播得兩三句，咁嗰啲我哋就唔會寫。」