譚詠麟飛機上獲空姐答應做一驚人舉動　史無前例盡顯私下真實人品

由香港多位男藝人組成的明星足球隊經常到內地作賽或是出席活動，在香港和內地均十分之有人氣。雖然明星足球隊的成員全都是上了年紀的大叔級別，但他們個個都keep得好好，狀態依然絕佳。日前明星足球隊又應邀出席活動，今次更要搭飛機，有網民就於機場偶遇他們，並把照片放到社交網上分享，相中見到有譚詠麟、黃日華、何家勁以及關禮傑等，他們都表現得相當親民。

網民偶遇關禮傑。(小紅書)

網民偶遇何家勁。(小紅書)

網民偶遇黃日華。(小紅書)

網民偶遇譚詠麟。(小紅書)

另外又有網民分享了同日與明星足球隊乘搭同一班機的經歷，更親眼目睹和拍下譚詠麟在機上的超暖心舉動，並發文寫道「太幸運了！坐飛機偶遇樂壇天王！譚詠麟譚校長親自發毛毯！#香港明星足球隊 #譚詠麟 #譚校長 #譚詠麟演唱會」，竟然獲天王巨星為自己服務，真是太幸福了。從影片中可見，譚詠麟在客機走廊上拿住多包毛毯，笑容滿面地派給乘客，估計是譚詠麟主動向空姐要求為乘客派發毛毯，相信從來沒有巨星這樣做過。

譚詠麟還邊派邊跟乘客有說有笑，有乘客甚至忍不住伸手扯着他的衣袖，還有一位掂到他的手指。譚詠麟和粉絲零距離作身體接觸，卻未有感到受冒犯和抗拒，反而用手輕拍對方，充分展現出超強親和力。譚詠麟當日精神奕奕、狀態絕佳，無論怎樣看都不似已經75歲。網民紛紛留言一致激讚譚詠麟真是十級親民。

譚詠麟在飛機上親自派發毛毯。(小紅書)

