聲秀｜陳懿德被數七宗罪終發文認錯　無法放過自己︰想替自己行刑

TVB歌唱比賽《聲秀》於上周日 (2日) 已經圓滿結束，經過激烈競逐後，冠軍寶座由馮熙燮奪得，柯雨霏屈居亞軍，胡子貝則奪得季軍兼「觀眾熱選聲秀大獎」。在比賽結束後，有網民對節目有不少的批評，而主持陳懿德就備受最多批評。

陳懿德雖然主持方面表現未如理想，但她的造型卻是全場的亮點。(節目截圖)

網民力數陳懿德「七宗罪」，指她在主持方面力有不逮，直指主持功力未到家，未能完全駕馭今次的決賽場面。最多人談及的一定是宣布季軍時讀錯人名，當時她看背後的熒幕讀出季軍的名字，但她卻把胡子貝讀錯為穎喬，令場面極為尷尬。穎喬與胡子貝都沒有走出來接受獎項，直到陳懿德讀回對的名字後，胡子貝才走出來接受季軍的獎座。有網民就此替陳懿德感到不值，不停翻找資料，重覆確認是否真的是陳懿德出錯，最後被網民找到問題所在。

陳懿德在穎喬表演後說下一位歌手出場時有「甩轆」的情況。(節目截圖)

陳懿德在過去幾日並未有就有關事件和批評回應，潛水多日的她昨日終於在IG發長文認錯，寫道：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都無辦法放過自己。」

陳懿德對於網民的負評表示：「好多人叫我唔好睇負評，但我認為comment得嘅其實都係觀眾，而我係有責任照顧每一位觀眾嘅感受，多謝你哋願意花時間畀最直接嘅建議我，亦讓我知道，我仲有好多地方需要改善，如果讓你失望了、唔舒服了，對唔住。熟悉我嘅人都知道我係一個對自己好harsh嘅人，即使係一個其他人未必睇得出嘅小過失，我都已在心中唾罵咗自己過萬次，更何況係今次嘅表現，所以...相信我，我對自己嘅憤怒、失望、怪責唔會比大家少。完show之後有人問我：你覺得點？我話『我覺得自己係零』但其實一早已經想擔起劊子手的角色替自己行刑」。

陳懿德亦為宣布季軍的失誤道歉：「關於宣布季軍，喺到再次同節目組、子貝、Ziva講聲 對唔住。作為主持 造成咁嘅場面，我責無旁貸，難辭其咎，一定抵鬧。當下我真係唔應該淨係依賴個highlight，係應該再望多次咁多條bar嘅高度，係應該寧願再望多幾秒， 肯定再宣布，係應該再三fact check，我係應該作最後把關嘅位置，但我當下做唔到，呢個都係我最嬲自己嘅位，再次講聲對唔住。」陳懿德坦言事後她有好好反省說：「其實呢幾日真係諗咗好多，亦都老實講，係好氣餒嘅。但我收到好多同我做過野嘅監制、導演、前輩、導師、學員、朋友、觀眾嘅msg，好多謝你哋，因為每一份愛都唔係必然的，原諒我有種愧對你哋，唔知點面對你哋嘅感覺，唔知點面對你哋嘅感覺，所以我都覆得好慢。」

陳懿德感激大家對她的包容和鼓勵：「但多謝你哋令我知道我唔係自己一個，更加多謝你哋提醒我唔好失去對自己嘅信心，唔好放棄，係你哋嘅愛令我覺得我要振作啲先得，我應承你哋主持係我好熱愛嘅事，我唔會放棄。人生一係成功、一係成長，雖然今次唔成功，但我會重新審視自己，從失敗中成長，雖然跌得好痛，但我會努力飛得更高，我唔會要求大家一定要喜歡我，但我會努力一步一步令你哋改觀。以前我會用200分嘅努力去準備、日後我會用400分嘅努力去彌補。」承諾日後會努力改進。

陳懿德原POST全文。(IG截圖)

