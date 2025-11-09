李施嬅多次公開幫車崇健講好話　爆喊承認在媒體前扮幸福

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健最近一同參與內地綜藝節目《再見愛人5》，二人談及分手原因及8年來的戀情經歷，引起不少網民關注。而在近期播出的一集中，李施嬅就坦承曾在媒體面前假裝自己很幸福，爆喊的畫面相當可憐。

李施嬅與前未婚夫車崇健的互動，引起最多關注。（微博圖片）

在節目中，當大家坐下來面對面聊天的時候，李施嬅就談及一件委屈事，原來曾有一段時間為了維持幸福形象，她曾在媒體面前偽裝自己很幸福，公開地說為車崇健說了很多好話，她爆喊表示：「媒體一直在問我，是不是因為你生病了，他陪在你身邊，所以你要嫁給他？因為那個人可以陪着你，我就是說『對呀 ！他有陪我』，但其實他沒有陪我，因為我不想跟媒體說，其實不是這樣。」

李施嬅講到爆喊。（微博圖片）

好慘。（微博圖片）

在2022年的時候，李施嬅因為免疫系統出現問題，接受醫生建議做眼部手術，但最終因為醫生斷錯症，她前後做了四次手術，但當時車崇健並沒有陪伴過她看醫生，其更要一個人獨自面對做手術，當下覺得自己很孤獨：「我真的崩潰哭了，我就說我恨你，我覺得我跟你一起，但是我很孤獨，怎麼可能我花這麼多錢去做手術看醫生，沒有工作，你怎麼可能不問我有沒有，就是金錢上有沒有需要幫忙？這個傷害真的太深了，那個時候我覺得他應該不可以跟我走得很遠了。」最後，車崇健亦覺得當時沒有陪伴在對方身邊有感到內疚。

車崇健當時沒有陪伴在李施嬅身邊。（微博圖片）