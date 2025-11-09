何超雲與消防隊長未婚夫傳分手後疑有新戀情　孖新歡為好友慶生

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas拍拖兼訂婚後，不時大曬合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的IG帳戶，一度傳出復合，但日前何超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！

何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas拍拖兼訂婚。（IG@florinda.ho）
但連月來何超雲周遊列國，都未見Douglas身影。（IG@florinda.ho）
今年8月驚傳分訊。（IG@florinda.ho）

何超雲在IG限時動態曬出為多年好友慶生的照片，而在大合照中，何超雲身邊的男士疑似從後攬住她，表現親密，因而惹來網民猜測男方是何超雲的新歡！近年何超雲作風低調，但自與Douglas拍拖以來，愈愛愈高調，當時有指二人身份地位懸殊，幸獲家人支持，無阻戀情發展，除了頻頻結伴外遊之外，又公開亮相家族活動，不過今年2月何超雲慶祝36歲生日時，Douglas就不見蹤影，其後又被發現清空兩人的合照，因而傳出分訊。

何超雲身邊的男士疑似從後攬住她，表現親密，因而惹來網民猜測男方是何超雲的新歡！（IG截圖）
今年2月何超雲慶祝36歲生日。（IG@florinda.ho）
Douglas就不見蹤影。（IG@florinda.ho）
其後又被發現清空兩人的合照，因而傳出分訊。（IG@florinda.ho）

不過當時何超雲仍有追蹤Douglas的IG帳戶，又有讚好Douglas的帖文，兩人又疑似在同一時間段身處歐洲，惹來外界猜測他們已復合，又或只是低調處理感情，但如今何超雲身邊出現另一位男士，而她亦已取消追蹤Douglas的IG帳戶，似乎已低調「換畫」！

兩人又疑似在同一時間段身處歐洲。（IG@florinda.ho）
似乎已換畫！（IG@florinda.ho）
