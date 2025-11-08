金式森林｜何依婷羅子溢床上戲成焦點　老公無詐型：佢問我就咁？

無綫（TVB）劇集《金式森林》進入結局周，今日（08/11）一眾演員包括郭晉安、陳曉華、龔慈恩、羅子溢、何依婷、郭柏妍、莊子璇、徐榮、李成昌等齊齊出席宣傳活動。

何依婷出席《金式森林》劇集宣傳活動。（林迅景 攝）

何依婷近年在戲劇上有相當多發揮。（林迅景 攝）

婚後成為人妻的何依婷，近日因在《金式森林》中與羅子溢的床上戲而成為焦點，她今日（08/11）接受《香港01》訪問時，坦言婚後仍會堅持拍劇工作：「佢（老公）好支持我工作，慢慢人大咗，覺得結完婚生完小朋友留喺屋企，個世界好悶，見識好似暫停咗咁。有家庭都好，都要keep住出嚟見吓人，見吓個社會發展成點。如果唔係將來都教唔到小朋友，小朋友會覺得你溝通唔到。」

睇落真係好激。（《金式森林》截圖）

何依婷表示，近來工作頗多，忙完劇集拍攝和宣傳後，又要準備年底的頒獎禮。講到家庭樂，她表示BB已經7個月大，而且十分「愛」媽媽。「喺屋企，無論我老公又好，工人姐姐又好，抱住佢，佢會扭計，但係只要我喺隔離，佢就會好乖，佢可以自己玩，又會同我講兩句，所以都幾有成就感，開心嘅。」她表示，只要有她在，BB就會感到安心。何依婷又表示，可能是因為自己對BB十分有耐性的關係。

《金式森林》宣傳活動。（林迅景 攝）

近日何依婷和羅子溢的床戲成為話題，何依婷表示，老公十分支持她的事業工作，也沒有介意。「佢其實一路都好期待，拍出嚟效果係點，一出街我就同佢一齊睇，咁睇完，我好記得佢問咗我一句：『就咁？』哈哈，我諗喺佢眼中，床戲劇本可能係你攬住我，我攬住你，巴黎鐵塔反轉再反轉嗰種，點知出到嚟只係意識形態，唔係大戰300回合，嗰吓佢就放心咗。我諗佢係一個好大方嘅人，都好支持我有自己事業。」她坦言，正是另一半的這份支持她在事業上發展的取向，令他們最終走到一起。