蔡思貝回應約滿無綫傳聞認無劇喺手　剖白被傳有富豪男友感受

蔡思貝今日為慈善跑活動擔任嘉賓，她表示自己很少早上跑常，參加慈善跑步活動才會早上跑，因為怕曬。她平日也會經常跑步，通常會在黃昏跑，鍾意街跑感覺接近大自然，可以望到人，跑步對她來說好解壓。蔡思貝笑言不夠膽叫她的好姐妹一起跑：「佢哋太忙要照顧小朋友，約佢哋可能要等三年。（會唔會覺得孤單？）我自由身好開心，佢哋有責任喺身。」問到她最近是否瘦了？她說：「差唔多，有keep住做運動控制體重。」蔡思貝透露最近忙於準備到美國開騷，她說：「第一次去美國開騷，要準備，我唔係專業歌手，都有上堂學習，呢次同之前登台唔同，之前係開心一齊玩咁樣，今次係音樂劇性質，可以揀啲悲慘啲嘅歌嚟唱。」

（葉志明攝）

蔡思貝與海兒一起擔任嘉賓。（葉志明攝）

近日有報道指蔡思貝已很久沒有拍劇，對此她坦言自己手頭上已經無劇，被問到有傳她已約滿無綫？蔡思貝表示：「傳言傳言。（咁仲有幾耐約？）合約呢啲仲有幾耐就唔講得，我覺得冥冥中有主宰，其實工作方面一直有安排。（你話要剪頭髮準備演新角色？）可能係我中文表達唔好，我係話好期待一個角色畀到機會我剪頭髮。（呢排都比較空閒？）呢排都唔空閒會，有上堂進修。（會唔會因為曝光少咗覺得失落？）唔會失落，最好嘅時光最好嘅安排。（工作少咗有無影響收入？）我有出糧嘅，有公司份糧。（即係無影響收入？）收入正常囉。」

蔡思貝回應約滿無綫傳聞。（葉志明攝）

蔡思貝坦言有人追。（葉思明攝）

另外早前有報道指蔡思貝有個富豪男友做她的大水喉，對此她說：「呢啲唔係第一次發生，你哋唔好再支持呢啲報道，如果有人睇就會繼續寫。（咁樣傳會唔會覺得委屈？）對於呢啲不實報道我係問號，why？（最近有無多咗異性埋身？）男男女女，自己身邊大部分朋友都係女性，男性朋友比較少見面。（有無人追？）都有人追嘅，但係自己唔想，唔係自己focus嘅嘢，想專注工作。（屋企人無催你拍拖？）我屋企人比較open，唔會催婚催生B。」提到她有份參演周星馳的新戲，問到知否什麼時候上映？蔡思貝說：「係接咗一部電影，但係簽咗保密協議唔講得，有機會再分享。」