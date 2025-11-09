辛芷蕾宣傳電影遇粉絲索簽名 因經理人不友好舉動遭連累：敗好感
現年39歲的內地女星辛芷蕾，月前憑電影《日掛中天》，勇奪《第82屆威尼斯國際電影節》「影后」寶座，成為繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該項殊榮的華人女演員，演技實力備受國際肯定，認真威水。
不過，正所謂人紅自然是非多。這位出爐威尼斯影后近排可謂是非纏身，先是遭前經理人梁婷發千字「忘本論」公開控訴；接著，昔日黑材料亦被網民翻出，包括被揭為人大口氣、批評對手演技，甚至自封「國際巨星」，以及經常與網民開火等。而近日，辛芷蕾正為新戲《日掛中天》四出宣傳，日前亦已抵達香港。然而，早前她於內地出席電影宣傳活動時，其經理人的一個舉動，卻引發網民巨大爭議。
事緣近日有網民在社交平台分享片段，指在活動上苦等偶像一小時，並寫上：「辛芷蕾也太有氣質了，等了一個小時值了」。從影片中可見，辛芷蕾在經理人及工作人員陪同下離開活動場地。當時，有粉絲手持宣傳海報，希望能索取簽名。辛芷蕾表現友善，本已停步並伸手接過海報及簽名筆，準備滿足粉絲要求。豈料，身旁的經理人突然上前「出手」，迅速將粉絲的手隔開，並示意辛芷蕾繼續前行。這一幕，令辛芷蕾本人亦顯得非常尷尬，只能無奈地用眼神跟粉絲「抱歉」。
影片曝光後，經理人的做法瞬即引起網民熱議，不少人狠批此舉「敗好感」，留言：「單看這個視頻，覺得她經紀人真的有點突然了，這動作不友好。」、「呵呵，有時候藝人沒飄，團隊的人先飄了，給藝人敗好感。」更有人不滿：「不懂，就簽個名能怎麼樣？能耽誤多少時間？況且是一個宣傳海報，又不是什麼白紙。」、「當沒有人伸手了，他們就更加清楚自己只是個戲子而已了。」
經理人的不友好舉動，亦令辛芷蕾遭「連累」。有網民認為，經理人只是「做醜人」，真正要求可能是來自藝人本人：「都是藝人要求這樣做的，壞人給經紀人做。」不過，亦有網民為經理人平反，認為這是其職責所在：「首先這是經紀人，其次本來就趕時間，如果簽了一個後邊還有很多簽還是不簽，經紀人需要把控全局攔一下也沒錯，屬於她的工作范疇。」儘管如此，反駁的聲音認為，即使趕時間，經理人的處理方式亦大有問題：「不讓簽說一嘴不行啊 不好意思 趕時間 沒時間簽名 很難說嗎」。看來辛芷蕾的團隊在公關方面，需要好好檢討，始終粉絲就是藝人的最大後盾。