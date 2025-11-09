謝安琪新聘用18歲男助手發文大讚對方　甜笑依偎被指似男女朋友

謝安琪（Kay）幾年前起轉型做獨立歌手，團隊都是自己找人埋班，而最近她宣布有一名18歲剛成年的助手加盟，原來是兒子張瞻。Kay近日貼出與張瞻在港鐵上的合照，指對方就是最近新聘請的小助手，讚對方工作表現不錯，獲其他同事教導有方。

謝安琪與張繼聰是圈中模範夫妻。（IG@kaytse）

謝安琪當年在事業上升期突然奉子成婚曾惹熱議，眨吓眼大仔張瞻已18歲，一家四口非常幸福，證明Kay無揀錯！（IG@kaytse）

一家四口前排萬聖節齊cosplay《鬼滅之刃》。（IG@kaytse）

Kay解釋自己請囝囝做助手原因：「希望呢份工作，可以讓佢學習到積極嘅工作態度、待人接物嘅禮儀、團隊合作精神，明白盡力做好自己崗位嘅重要性，亦希望呢一啲人生經驗，會成為將來佢獨自出國留學，同其他人相處嘅好基礎。」而她自己亦簡單地希望日日黐住個仔，讓一起工作的經歷成為母子間溫馨的親子回憶，Kay寄語兒子：「加油啊，瞻瞻💪🏻媽咪都覺得你越做越好 (雖然有時我都係會忍唔住發火😂)」並希望日後大家在活動上見到張瞻做小助手的話，能送他一個微笑或講一兩句說話鼓勵他。

不少藝人都紛紛留言讚好sweet，而由於照片中Kay甜笑依偎在張瞻身上，但Kay完全不似48歲，皮膚狀態極好，網民指最初見到最片還以為是張瞻公開戀情，蔡明思留言：「媽媽太年輕，似女朋友！」Kay冧爆回覆：「佢細個嗰陣時，都有話過媽咪永遠都係佢女朋友㗎，好識氹人㗎，不過而家應該唔記得了🙈」