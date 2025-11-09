炎明熹被新人取代唱《新聞女王》片尾曲　音樂背景勁猛外形似海兒

由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明等主演的重頭劇《新聞女王2》即將於下周一（10日）於翡翠台晚上8時半播出，未播出已經引起觀眾關注。而原本由炎明熹（Gigi）獻唱的第一季片尾曲《Crystal Clear》，換了另一歌手演唱，主唱人身份終曝光。

《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》原本由炎明熹（Gigi）主唱，並於2023年萬千星輝頒獎典禮中奪得「最佳電視歌曲」。早前炎明熹宣布離巢TVB，《新聞女王》第二集繼續沿用《Crystal Clear》作為片尾曲，但換了另一位女歌手呂喬恩演唱。早於今年5月，劇集公開宣傳片時，已有網民聽出《Crystal Clear》換了演唱者，直至近日《新聞女王2》播出，片尾公開演唱人身份，為今年剛加入TVB旗下唱片公司TVB Music Group、耀榮文化的藝人呂喬恩。

現年41歲的呂喬恩（Quinn）外形有幾分似《中年好聲音》的評審海兒，五官標緻之餘，樣貌非常凍齡，完全不似實際年齡。呂喬恩是《Crystal Clear》的填詞人，近年為不少TVB劇集唱插曲，包括《巨塔之后》插曲《What you've left behind》、《刑偵12》插曲《幻語》等。

呂喬恩音樂履歷極為豐富，曾於2009年在許冠傑的演唱會中擔任和音後，獲已故音樂人「細AL」楊雲驃賞識而入行，開始擔任幕後工作及聲樂導師。直至2015年獲「金牌經理人」黃柏高賞識，簽約太陽娛樂文化成為樂隊ZolarWind主音，更同時為譚詠麟、林憶蓮、夏韶聲、劉德華、李玟、張敬軒等重量級歌手擔任和音。其後於2018年離開喻隊作個人發展，今年簽約TVB Music Group，正式成為TVB旗下歌手。

