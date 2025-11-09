曾志偉回應阿叻爆料指入TVB為炒余詠珊　唔介意阿叻借TVB增曝光率

曾志偉今日現身沙田馬場出席「莎莎婦女銀袋日」活動，他表示當然支持賽馬：「賽馬係香港人最大嘅娛樂，最大嘅慈善，我自細都有玩下賽馬當捐啲錢畀馬會做下善事。（今日會唔會同叻哥比拼下？）實唔夠佢唔鬥，佢隻隻買都買。」

曾志偉心情大好。(葉志明攝)

提到叻哥陳百祥早前公開表示現在已沒有人要靠TVB，對此曾志偉說：「人係需要靠自己，TVB只係一個平台，咁有啲歌手開演唱會都會打電話嚟問可唔可以拍個特輯呀？或者拍咗戲想嚟宣傳下。咁算唔算係靠TVB呢？咁見仁見智啦，TVB始終都係一個平台能夠畀大家向觀眾有一個更多嘅曝光率，依家我哋都同好多平台合作，國內都吹緊港風，大家都好懷舊，依家你見到演唱會最賣錢嘅都係張學友、劉德華、譚詠麟，即係證明大家對我哋香港以前嘅音樂文化、電影，劇集都好懷念，所以仲會見到我哋呢啲咁嘅年紀嘅人仲喺電影電視度做緊，好有情懷。（會唔會邀請劉嘉玲返嚟拍劇？）睇佢自己興趣，請就請佢唔起㗎喇。」

曾志偉與高海寧合照。(葉志明攝)

對於陳百祥最近幾次訪問都大講TVB不是，曾志偉說：「我哋成日講阿叻佢係演藝界特朗譜，語不驚人誓不休，佢鍾意做第一嘛，咁講乜嘢最令到人關心吖？咁咪講TVB啦，因為TVB大家比較熟識啲，咁講TVB好無人聽，就講TVB唔好啦。咁其實我哋識阿叻咁耐都見慣不怪。（佢呃流量？）無所謂啦，每個人都用唔同嘅方法增加佢嘅曝光率。（佢仲爆料話你入TVB係為咗炒余詠珊？）其實我入咗TVB之後有好多人離職，咁係咪個個都因為我入去呢？咁我覺得係無可能嘅，咁講邊個會令個新聞大啲呢？咁佢咪講嗰啲囉。其實大家都知究竟係點嘅。」另外有傳聞指曾志偉做到11月便會離任TVB總經理一職，曾志偉表示：「咁快？啱啱阿叻先講完咋喎，台慶再講啦。」

曾志偉回應傳聞。(葉志明攝)