TVB上位女神舊愛家中失火　公開火場震撼畫面：乜都燒晒，冇晒

近日有YouTuber遭遇橫禍，家中慘遭祝融，全副家當盡毀。他在YouTube頻道中直擊災後現場，只見PS5、電腦等「搵食架生」全遭燒毀融化，情況慘烈！而這位慘情的YouTuber，正正就是TVB上位小花羅毓儀（Yuki）的前男友咪咪！Yuki早前在《女神配對計劃》中覓得如意郎君林俊其，經常在鏡頭前放閃，但另一邊箱前男友咪咪就非常慘情，他在YouTube頻道「咪咪吃喝玩樂日記」中以「一場火災 我的家燒光了...」為題拍片，直擊災後現場，強調：「大家一開頭睇到嘅畫面係真嘅，唔係AI畫面亦都唔係咩博眼球嘅標題，真係我屋企火燭！」

羅毓儀（Yuki）早前在《女神配對計劃》中覓得如意郎君林俊其，經常在鏡頭前放閃，但另一邊箱前男友咪咪就非常慘情，家中遭遇火災。而翻查資料，原來以往三人曾一起拍片。（YouTube@ 咪咪Yuki觀察日記）

有家歸不得的咪咪，身處室外疑似公園的地方，以「一場火災 我的家燒光了...」為題拍片。（YouTube@ 咪咪吃喝玩樂日記）

有家歸不得的咪咪，身處室外疑似公園的地方拍片，他憶述火災當日，下班回家見到樓下有很多警車、消防車、救護車，本來不以為然，但見到已疏散了很多住客，細問之下才知道自己居住的大廈火燭，他不停致電家人，卻聯絡不上，心急如焚之際碰見鄰居，對方竟跟他說：「喂，係你個單位火燭喎！」他一下子非常混亂，等了好一段時間，消防員終於把火救熄，他亦陪家人去醫院治理。

咪咪說：「火燭，我屋企所有嘢冇晒，我所有嘅回憶，所有有用嘅嘢、器材，或者係我嘅玩具、Figure、遊戲機、卡，所有所有嘢都冇晒，燒晒！」他拍低被燒過的屋內環境，只見大部份位置及物品皆被燻黑、一片狼藉，其中PS5以及「搵食架生」電腦、器材皆被燒至融化，他只能急急拿走證件和數件衣服，但衣物全都有一陣被煙熏過的惡臭。

咪咪在火災後情緒低落，但免得影響觀眾，加上要陪家人補辦證件，很多事情要忙，所以他盡力如常工作、過活，沉澱了好一陣子才把這個經歷與網友分享，他感謝朋友借地方讓他暫住，又借他電腦好讓他能工作，目前要等師傅把家中裝修好：「要裝修等等真係天文數字，我絕對唔係一個有錢仔，你哋成日話我係有錢仔，就算有都燒晒，冇晒！」因此，他歡迎有任何家具、家品、家電、電腦器材廣告客戶，可以洽談合作或贊助，承諾會努力出片感謝大家，保持正面：「沮喪生活都係咁辛苦，不如正面啲去諗，好冇？大家加油！」很多網民同情咪咪的遭遇，立刻在YouTube「課金」給他，助他重建家園。

咪咪是羅毓儀入行前已交往的男友，二人在YouTube拍情侶片，經營「咪咪Yuki觀察日記」頻道，不時放閃，男方亦曾去TVB探班拍片，不過去年二人宣布分手，四年情斷，頻道由男方繼續改名「咪咪吃喝玩樂日記」繼續營運。Yuki曾在訪問中指雙方分手原因主要是她入行後時間難以配合，試過因拍劇Long D四個月，雖然男方願意付出時間解決，不過Yuki因不想強逼對方改變，加上想搏殺事業，因此和平分手。網民當時認為Yuki是嫌男方窮，但她就否認，更指YouTube頻道拆夥，自己「一蚊都冇攞過。」

