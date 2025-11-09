泫雅澳門音樂節演出突暈倒台上　疑失去知覺冇反應保鏢急抱離場

韓國「性感女王」泫雅今晚（09/11）在澳門戶外表演區參加「 WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」，表演途中發生意外。當她獻唱其成名作《Bubble Pop!》時，在舞台上一個轉身後突然不支倒地，隨即疑失去意識，嚇壞現場觀眾及一眾網民。

泫雅今晚貫徹其火辣風格，身穿性感的泳裝款連身衣登場，大方露出黑色bra及白滑美腿。雖然她近來身形比以往略顯圓潤，但無礙其精彩演出，依舊賣力唱跳，大騷招牌性感翹臀。

然而，據網上流傳的影片顯示，當表演《Bubble Pop!》到一半時，泫雅在一個轉身動作後突然倒在台上，暈倒後未有即時反應。保鏢見狀隨即衝上台查看，並迅速將她抱走，演出被迫中斷。

事實上，泫雅的健康狀況一直備受關注。她擁有豐滿上圍及性感翹臀，但也時常因為忽胖忽瘦的身型引發熱議。她過去曾在韓國綜藝節目《全知干預視角》中坦承，為了將體重控制在40公斤，曾嘗試病態的減肥方式，當時她幾乎長期挨餓，一天只吃一條紫菜飯捲，雖然體重一直消瘦，但那段時間也處於過瘦的營養不良狀態，導致健康出現問題，更因此患上迷走神經性暈厥症，她甚至自爆「曾在一個月內暈倒了12次」。此次泫雅在澳門舞台上再度發生暈倒意外，讓粉絲極為憂心。事件發生後，大批粉絲紛紛留言送上祝福，希望女神早日康復，並呼籲她以健康為重。

