新聞女王2第一集劇情｜馬國明竟是死不瞑目、黃宗澤做一切只為錢

TVB新劇《新聞女王2》今晚（10日）正式播出，「新聞女王」Man姐正式回歸，不少網民都十分期待今輯佘詩曼會與黃宗澤怎樣惡鬥，但是第一集就已經是馬國明的犧牲來拉開這場惡鬥序幕。

第一集：

劇集一開始就已經是梁景仁（馬國明 飾）的追思會，到底馬國明在劇中是如何死亡，只是輕輕帶過。有指馬國明因在親自落場去報告天氣新聞時，為救一名途人而意外死去。但取代「飛爺」成新上任「SNK新聞總監」一職的古肇華（黃宗澤 飾）卻只想把梁景仁的追思會，造成一場Show。追思會上有人以「老戰友」的名字送上了「死不瞑目 沉冤待雪」的花牌到現場，眾人猜測到底是誰是老戰友，而曾經與馬國明在SNK合作過的4位女主播（佘詩曼、李施嬅、高海寧及王敏奕）都否認與其有關。

「市場部」出身的黃宗澤在劇中做任何事都以利益為先，即使是一宗意外的新聞直播，都要「生要見血，死要見屍」，並且已經為所有「air time」安排了合適的廣告：「死人塌機就賣保險，40秒嘅意外買全保，30秒家居保，20秒李生嘅新樓盤廣告，再攝多個租屋app。」認真算得很盡。在一場塌樓的意外中，已經離開SNK的佘詩曼「型爆」出場，當大家在塌樓現場找個有利位置拍攝道新聞時，佘詩曼坐在直昇機中以高空角度開直播為大家報道現場實況。

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。



KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

