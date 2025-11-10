張頴康宣布離巢TVB　默默耕耘19年第一時間感激呢兩個人

現年43歲的張頴康於2000年出道，曾經為歌手，但星途平平，直到2006年經劉德華介紹下加入了TVB，一做便做了19年。今日（10日）凌晨，張頴康發文宣布離巢的消息：「19年，真係一個唔短嘅日子！拍完最後一個鏡頭，原來眼淚真係會忍唔住留咗出嚟！」除了劉德華外，張頴康於文中亦感謝林家棟，當時他加入TVB藝員訓練班前，林家棟給予他金石良言，令到他至心都銘記於心：「19年前，華哥（劉德華）安排咗我加入TVB嘅訓練班，希望我可以好似佢同家棟哥哥一樣，接受TVB木人巷嘅訓練！我好記得入TVB前，家棟哥哥同我講咗句說話：『入到去，乜都唔好理，耷低個頭就做，你一定會學到嘢！』確實，遵從呢句說話，19年後我真係成為咗一位實實在在嘅演員！多謝華哥同家棟哥哥！」

原來不經不覺張頴康已經加入了TVB 19年，多年來他演出過不少令人難忘的角色，但說到最為人認知的一定是《回到三國》的范根。他所演出的角色非常戇直，而且帶點傻氣，令人看得津津樂道。

2016年，張頴康在劇集《一屋老友記》中飾演「寶愉」一角，表現再次受到觀眾注目。同年11月，他在《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》首次奪得「最喜愛 TVB 飛躍進步男藝員」獎，並透露「自己曾在2010年因需成家立室而一度轉行做來往中港的文員，惟車禍使其回想十年來連配角都未演過，覺得不甘心，遂決意重返無綫電視。」當年更讓他首度獲提名《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳男配角」和奪得「飛躍進步男藝員」獎。可惜他多次憑角色入選「最佳男配角」獎，2019年更入選「最佳男主角」獎，可惜最後都是無功而還，但他的實力是備受認可的。

張頴康全文如下：

再見了TVB！所以喺TVB嘅最後一日，影咗啲相留念！



19年，真係一個唔短嘅日子！拍完最後一個鏡頭，原來眼淚真係會忍唔住留咗出嚟！



19年前，華哥（劉德華）安排咗我加入TVB嘅訓練班，希望我可以好似佢同家棟哥哥一樣，接受TVB木人巷嘅訓練！我好記得入TVB前，家棟哥哥同我講咗句說話：「入到去，乜都唔好理，耷低個頭就做，你一定會學到嘢！」



確實，遵從呢句說話，19年後我真係成為咗一位實實在在嘅演員！多謝華哥同家棟哥哥！



同10年前我攞飛躍進步男藝員上台時講嘅一樣，我要多謝家豪哥，小青姐，黃偉聲，張乾文，陳志江，方俊釗！多謝你哋俾咗好多機會我，成就我演出咗多個感動到觀眾嘅角色！



喺最近呢幾年，我好慶幸可以同77工作室合作多部劇集！我特別要多謝佳哥（鍾澍佳）對我嘅支持同鼓勵，令我愈演愈有信心，讓我喺呢兩年內對演戲領會到另一個層次！



多謝TVB！多謝你俾咗我一個咁好嘅平台，讓廣大嘅觀眾認識到我呢位演員！多謝你俾我認識到我眼中獨一無二嘅￼東張女神麥雅緻，然後仲成為咗我嘅老婆，俾咗我一個幸福完美嘅家庭！



好喇！19年後嘅今日，我終於可以好自豪咁講一句：「我張頴康，係劉德華同TVB栽培出嚟嘅演員！」



各位戰友，江湖見！

