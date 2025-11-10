江𤒹生AK被爆偽單身拍拖逾一年　粉絲唔buy「嫂子」仲話係綠茶

偶像是否有女朋友，是否正在拍拖，作為粉絲的一定會很關心。特別是對方是否一個值得被偶像喜愛的人，「嫂子」或「姐夫」對另一半的粉絲好不好，都是粉絲日常談論到的話題。但近日MIRROR成員又爆出有女朋友，更有粉絲直指嫂子並非好人。

AK被爆出有女朋友之說，更直指嫂子並非好人。(ig@_kisang_)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）一向都以「靚仔樣」迷倒萬千少女，但近日卻被粉絲爆出他隠瞞戀情，踢爆二人秘戀已逾一年，更直指他女朋友是一名「綠茶」。有粉絲發文爆出AK的女朋友是網紅「Sugar Kan」，除了指嫂子很想「出位」外，更指她很喜歡死跟著AK，連AK去美國拍MV都要「一味死跟」，令AK的粉絲大感不滿。

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）一向都以「靚仔樣」迷倒萬千少女。(ig@_kisang_)

有傳AK與網紅「Sugar Kan」秘戀已逾一年。(ig@sugarrkan)

粉絲更努力不懈找出二人相戀的證據，「翻箱倒籠」下找到Sugar Kan與AK一同戴情侶手鏈，更指：「好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲就係唔想幫呢個綠茶出名」、「Sugar Kan 真係綠茶嚟 佢好想俾人知同AK嘅關係」。粉絲亦找出之前MIRROR上CNN的節目，被主持人問誰是單身時，AK舉手舉得很閃縮。除此之外，粉絲發現Sugar Kan已經登堂入室，指她已經與「奶奶」一同出入看MIRROR的演唱會。

網紅「Sugar Kan」被指很想「出位」。(ig@sugarrkan)

Sugar Kan連之前AK去美國工作都要死跟。(ig@sugarrkan)

粉絲努力不懈找出Sugar Kan與AK相戀的證據。(thread圖片)

粉絲發現Sugar Kan與AK戴情侶手鏈。(thread圖片)

粉絲「翻箱倒籠」下找到Sugar Kan與AK相戀的證據。(thread圖片)