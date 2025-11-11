陳榮峻與吳香倫譜「黃昏戀」　每朝服侍「食補品」：照顧得我好好

現年70歲的「譚道德」陳榮峻與第一任妻子育有一子一女，但一場大病送走了妻子，當時陳榮峻崩潰得想自殺。其後於2013年陳榮峻在橫店拍攝劇集《食為奴》期間，對吳香倫產生好感，兩人發展出「黃昏戀」，之後更在無綫（TVB）盆菜宴上求婚，修成正果。可是婚後一年，吳香倫不幸染上皮肌炎，陳榮峻雖然心裏難過，但對吳香倫不離不棄，貼心照顧。日前陳榮峻與吳香倫上YouTube節目《老友鬼鬼》接受訪問，陳榮峻大曬愛妻一面，他透露每天都比太太更早起身，斟暖水煮早餐服侍愛妻。

陳榮峻吳香倫「黃昏戀」。（FACEBOOK：@吳香倫）

有無綫「御用公公」之稱的陳榮峻因拍無綫劇集《食為奴》與吳香倫結良緣。他們拍拖三年，這段黃昏戀於2018年修成正果。（資料圖片）

陳榮峻認為「黃昏戀」意指「露出曙光」，6年來與吳香倫相處都很開心。吳香倫認為相處之道是「相敬如賓」，每朝都會起身講「相公早晨」，陳榮峻亦甜蜜回答：「娘子早晨」，兩公婆相當有情趣。

陳榮峻吳香倫慶祝結婚兩周年。（IG：@helenhl08）

擁有多款車牌的陳榮峻指「車出車入」是「老公責任」，而另一責任是照顧妻子，他說：「一早起身，你（吳香倫）唔好郁，瞓多陣，我打點晒所有嘢，夫人，你可以起床。」陳榮峻指會特意早起為吳香倫斟暖水，「斟定暖水，老婆起身，飲啖暖水暖暖個胃先。」

吳香倫透露病情已大為轉好，但仍然每天都要食藥，兩人稱之為「食補品」，「佢斟定幾壺暖水，咁我見到，就記得要『食補品』啦！呢樣嘢佢照顧得我好好，因為我真係好冇記性，唔望到啲嘢、或者講完之後我都唔記得。」陳榮峻又指，每日都會問太太想食甚麼早餐，「然後即刻去準備。麥皮、通粉、公仔麵，乜都得，佢有要求就得㗎啦！」他更指這是「老公應份做嘅事，唔需要加分」，又指是男士服侍女士是紳士風度。

陳榮峻經常陪吳香倫做運動，希望對個病有幫助。（IG：@helenhl08）

陳榮峻夫婦不時到處遊玩，但原來吳香倫身患罕見疾病。（FACEBOOK：@吳香倫）

陳榮峻首任妻子病逝時才50多歲，仔女依然未出身，陳榮峻曾嘆為甚麼上天不給她機會看著他們長大。陳榮峻曾接受《香港01》訪問表示，當時就似行屍走肉，家中任何事都不去理，公司亦知道他的情況而不斷安排工作讓他麻木一點，他亦坦承當時閃過自殺的念頭：「是啊，不知道在做甚麼，每件事都好像在想，生存在做甚麼呢？真的不知道自己為了甚麼。兒子看到了，他看到我意識消沉怕我有事，所以經常來跟我聊天。」

陳榮峻和吳香倫上YouTube節目《老友鬼鬼》接受訪問，大爆與太太相處之道。（YouTube@老友鬼鬼）

陳榮峻和吳香倫上YouTube節目《老友鬼鬼》接受訪問，大爆與太太相處之道。（YouTube@老友鬼鬼）

後來陳榮峻與吳香倫在橫店拍劇期間，因為團隊不停食飯而加深溝通，直到一次陳榮峻膽粗粗向吳香倫請教唱歌，感情得以加深，他說：「真的想學唱歌，後來唱卡拉OK，唱兩次送回家，約出來吃飯，飲茶，就是這樣，都是我主動的。」在戀情剛開始時，陳榮峻曾擔心過自己的子女不能接受，所以他也開口問他們，結果他們非常開心爸爸可以再找到一個伴，這才真真正正開始新一段感情。

邊個話中年拍拖唔可以SWEET？睇陳榮峻佢哋就知喇。

環遊世界，是不少情侶的心願。陳榮峻與吳香倫有時間都會出走，看看這個世界。

兩公婆與兒子同住。（陳榮峻社交平台）