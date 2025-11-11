最年輕港姐視后街頭拍劇交足戲演技震懾路人　被指激瘦脫相引爭議

現年52歲的蔡少芬（Ada），參加91年港姐奪季軍入行，隨後憑劇集《天地豪情》中「孫樺」一角，以25歲之齡勇奪《萬千星輝頒獎典禮1998》最佳女主角，成為無綫第二屆視后，至今仍然保持最年輕的視后紀錄。最近，蔡少芬繼《老表，畢業喇！》後，相隔8年重返「娘家」TVB拍攝重頭劇《風華背後》，現時她正為該劇進行外景拍攝，因此頻頻被網民在不同地點「野生捕獲」。

近日，再有網民於街頭偶遇蔡少芬開工，並興奮分享片段，寫道：「誰懂一出門就看到蔡少芬在拍攝的感覺」。片中可見，蔡少芬一頭紅髮，身穿白色長襯衫，配搭黑色貼身喇叭腳長褲，造型幹練。不過，她的身形卻成為網民焦點，不少人直指她真人「好瘦」，「她真的好瘦啊，漏出來的手臂跟周圍人對比太強烈了」，該博主也認同，回覆說指「說實話都有點脫相了」。然而，亦有粉絲為她平反，認為只是藝人專業的身材管理，上鏡體型屬正常水平，依然很漂亮。

雖然身形意外引起熱議，但蔡少芬的精湛演技卻是無庸置疑。從網民拍攝的片段所見，蔡少芬正與蘇麗珊上演一幕激烈的爭論戲。儘管在鬧市街頭拍攝，周圍有不少途人圍觀，但蔡少芬完全沒有受到環境影響，全情投入角色，七情上面，情緒層次分明。短短幾分鐘的演繹已極具張力，讓在對面馬路圍觀的路人也看得目瞪口呆。網民紛紛留言大讚蔡少芬，「就看這幾分鐘Ada都交足戲」、「上那麼多綜藝了竟然也不出戲」，並激讚「不愧係當年當家花旦和視后」，對她久違的TVB演出充滿期待。

