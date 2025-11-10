姚焯菲拖實李克勤大仔戀情疑升溫　女方嬌羞甜笑更公然耍花槍

19歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）最近與李克勤大兒子李立仁（Ryan）傳緋聞，現於美國讀書的Chantel，忙於經營社交片台，在IG與Ryan頻繁互動，又一齊拍片。雖然Chantel在直播中曾開腔回應二人關係只是朋友，但又不小心漏口風，疑同樣對菠蘿叉燒包情有獨鍾，加上後來Chantel於IG上載叉燒飯照片，有指Ryan亦同樣上載了叉燒飯照片，無論背景和擺位，跟姚焯菲的一模一樣，相信二人是一起撐檯腳，口味實在好夾！

Chantel最近與李克勤大仔傳緋聞。（IG@chantelyiu）

李克勤長子李立仁到美國紐約大學藝術學院（NYU Tisch）修讀電影電視學系。（李立仁IG圖片）

Ryan上載的包，疑似為Chantel口中好好味的菠蘿叉燒包，難免被猜測二人是否同行。（IG@ryanleecontent）

Chantel於IG上載叉燒飯照片，有指Ryan亦同樣上載了叉燒飯照片，無論背景和擺位，跟姚焯菲的一模一樣，相信二人是一起撐檯腳。

近日，姚焯菲在IG上載一段拖手影片，片中她與Ryan拖手溫馨互動，姚焯菲一開始拖實Ryan並問他：「hey do you wanna do reels with me?（你想和我一起拍片嗎？）」，Ryan爽快答應：「yea sure. i'm film major（當然好，我是電影系的。）」姚焯菲再追問：「ok! do you wanna be in my reel?（好！那你想出現在我的影片裡嗎？）」Ryan卻搞笑地說：「wait..um i gotta run（等等…我先走了）」然後轉身扮逃走。

近日，姚焯菲在IG上載一段拖手影片，片中她與Ryan拖手溫馨互動，姚焯菲一開始拖實Ryan並問他：「hey do you wanna do reels with me?（你想和我一起拍片嗎？）」，Ryan爽快答應：「yea sure. i'm film major（當然好，我是電影系的。）」（IG@chantelyiu）

姚焯菲再追問：「ok! do you wanna be in my reel?（好！那你想出現在我的影片裡嗎？）」Ryan卻搞笑地說：「wait..um i gotta run（等等…我先走了）」（IG@chantelyiu）

然後轉身扮逃走。（IG@chantelyiu）

影片中二人互動青澀，姚焯菲全程掩不住少女的害羞腼腆，流露甜笑，相信就算未正式一齊，關係都明顯逐漸升溫。她更Tag了Ryan再問：「are you camera shy? midterms are over! more game shows to come~（你對鏡頭怕醜嗎？期中考完了！接下來還有更多遊戲節目～）」

影片中二人互動青澀，姚焯菲全程掩不住少女的害羞腼腆，流露甜笑，相信就算未正式一齊，關係都明顯逐漸升溫。（IG@chantelyiu）

Chantel與Ryan同齡，同樣在美國入讀紐約大學（NYU），Chantel攻讀音樂商業學系（Music Business），而李立仁則是電影電視學系學生，兩人早在開學半個月已成為好朋友，在社交平台頻繁互動。有指二人在共同的學術導師牽線下交換了聯絡方法，Chantel最初不知道Ryan是李克勤兒子，直至見面後才發現是星二代，李克勤知道兒子跟Chantel是同學後，曾叮囑他們要互相照應。

李克勤長子李立仁到美國升學。（IG@ryanleecontent）

有指二人在共同的學術導師牽線下交換了聯絡方法，Chantel最初不知道Ryan是李克勤兒子，直至見面後才發現是星二代。（IG@chantelyiu）